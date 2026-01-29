דוהרים ימינה: מהפכות פוליטיות בדרום אמריקה ותקווה בישראל

פרויקט מיוחד: דרום אמריקה חווה מהפכה פוליטית ודוהרת ימינה, בישראל מקווים להזדמנויות חדשות שם. האכזבה מההבטחות הכלכליות של ממשלות השמאל גורמת לעוד ועוד בוחנים ביבשה להחליף את ההנהגה - וזה פותח דף חדש ביחסים עם ישראל.

גל השמאל שכונה בתחילת שנות ה-2000 "הגל הורוד", הבטיח לצמצם פערים חברתיים ולהיאבק בעוני. עם השנים, האטה כלכלית, אינפלציה ובעיקר תחושה גוברת של שחיתות וחוסר יעילות שלטונית הובילו לאכזבה ציבורית ומהפך ביבשת.

אחת המדינות הראשונות שהחלו את הגל הימני ביבשת, הייתה אל סלבדור עם בחירתו של נאיב בוקלה. בוקלה, שריסק את הפשע במדינה וצמצם את מספר מקרי הרצח, הפך למודל לחיקוי. ניקולס סלדיאז ממכון EIU אמר כי "אם תשאלו את הצ'יליאנים לאיזה מנהיג עולמי הם נושאים עיניים, הם יגידו - נאיב בוקלה. זו דוגמא שכדאי לזכור לגבי המהפך ימינה".

