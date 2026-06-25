בהפרש של 40 שניות: שתי רעידות אדמה חזקות במיוחד זעזעו את ונצואלה

שתי רעידות אדמה חזקות במיוחד הכו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחוף הצפוני של ונצואלה, כאשר הראשונה הייתה בעוצמה 7.1 בסולם ריכטר, והשנייה בעוצמה גדולה יותר של 7.5, כשרק 40 שניות מפרידות ביניהן. נשיאת המדינה, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום לאומי.

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בעקבות הרעידות מספר בניינים התמוטטו בבירת המדינה קראקס, ובעשרות מבנים אחרים נרשמו נזקים. הרשויות במדינה הודיעו כי ישנם הרוגים, אך לא צוין מספרם המדויק. שר הפנים של ונצואלה ביקש מאזרחים לצאת מבתיהם מתוך חשש לרעדי משנה שעשויים לגרום לקריסת מבנים נוספים. כמו כן שדה התעופה הבינלאומי הראשי במדינה נסגר.

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מספר דקות לאחר הרעידות פורסמו אזהרות מפני צונאמי בכמה אזורים בים הקריבי, בהם פורטו ריקו ואיי הבתולה הבריטים והאמריקניים, אך הן בוטלו זמן קצר לאחר מכן. באופן חריג, באותה השעה נרשמה רעידת אדמה בעוצמה 6.9 בחופים המזרחיים של יפן.