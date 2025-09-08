"תבוסה קשה": המפלה של נשיא ארגנטינה בבחירות האזוריות

מומלצים -

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ספג הלילה (בין ראשון לשני) מפלה קשה בבחירות האזוריות במחוז בואנוס איירס - מהלך שנחשב למבחן פוליטי עבור מפלגתו הליברטריאנית ולמדד לקראת בחירות האמצע הקריטיות לקונגרס בחודש הבא.

המפלגה שהקים לאחרונה, La Libertad Avanza, גרפה רק 34% מהקולות במחוז הגדול במדינה, והובסה בהפרש ניכר על ידי האופוזיציה הפרוניסטית מהשמאל, שזכתה ב־47% מהקולות לפי מרבית התוצאות שנספרו. מיליי הודה כי הפסד מפלגתו בהפרש של 13 נקודות ליריבים הפופוליסטיים מהווה "תבוסה ברורה": "ספגנו מכה, ועלינו לקבל זאת באחריות", אמר לנוכח תומכיו במטה המפלגה, בקול מאופק ומפויס.

הוא הוסיף כי "אם עשינו טעויות פוליטיות, נפנים אותן, נעבד אותן, ונשנה את דרכינו". עם זאת, הדגיש כי ימשיך ברפורמות הכלכליות מרחיקות הלכת שלו, באומרו: “לא תהיה נסיגה במדיניות הממשלה.

מיליי הוא תומך נלהב של ישראל, התבטא בעבר פעמים רבות בעד המדינה, ואף העביר החלטה בממשלתו להכיר בחמאס כארגון טרור בין לאומי. בהודעה המנמקת את ההחלטה הודגש כי "חמאס לקח אחריות על הזוועות שבוצעו במהלך המתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר", אירועים שמצטרפים "להיסטוריה ארוכה של פיגועים בשמו". בחודש יוני הגיע לכאן לביקור ובין היתר ביקר בעוטף עזה ובכותל.