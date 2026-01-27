הפלסטיני הפרו-ישראלי שניצח את נסראללה: הסיפור המפתיע של נשיא הונדורס החדש | פרופיל

נסרי חואן עספורה זאבלה, פוליטיקאי שמרן וקשוח, וגם בן למשפחה פלסטינית שהיגרה להונדורס יהפוך היום (שלישי) לנשיא הונדורס. אבל אל תתנו לשורשים להטעות אתכם - מדובר באחד המנהיגים הפרו-ישראליים ביותר באמריקה הלטינית.

הדרך של עספורה (67) לכיסא הנשיא הייתה רצופה בדרמות. בבחירות שנערכו בנובמבר האחרון (2025) הוא גבר בקרב צמוד על יריב ותיק ומוכר: סלוודור נסראללה.

הפלסטיני-הונדורסי ניצח את נסראללה בפער זעום (40.27% מול 39.38%), והחזיר את הימין לשלטון אחרי הפסקה של ארבע שנים תחת שלטון השמאל של סיומרה קסטרו.

"טיטו" הבנאי שהפך לראש עיר

עספורה, המכונה בחיבה "טיטו", נולד בבירה להורים שהיגרו מבית לחם. הוא למד הנדסה אזרחית אך עזב את הלימודים לטובת עולם הבנייה, שם עשה חיל. את הכניסה לפוליטיקה עשה בשנות ה-90, וב-2014 נבחר לראש עיריית טגוסיגלפה.

כראש עיר, הוא היה ידוע כבולדוזר של תשתיות, אבל גם כמי שמסתבך לא מעט. שמו נקשר בפרשת "מסמכי פנדורה" וב-2020 אף הואשם במעילה של 28 מיליון דולר מכספי ציבור – אישומים שבוטלו בסופו של דבר ופינו לו את הדרך לרוץ לנשיאות.

השיחה עם סער והקשר לטראמפ

אבל עבור ישראל, הסיפור המעניין הוא המדיניות. עספורה מגיע מ"המפלגה הלאומית", אותה מפלגה שהעבירה את שגרירות הונדורס לירושלים ב-2018 (תחת הנשיא הקודם הרננדס). הניצחון שלו נתפס בוושינגטון ובירושלים כחזרה של הונדורס ל"ציר הטוב", לאחר תקופת צינון תחת הנשיאה קסטרו שדרדרה את היחסים עם ישראל.

האיתות הראשון הגיע מיד עם הכרזת הניצחון ב-24 בדצמבר. אחד הטלפונים הראשונים שקיבל הנשיא הנבחר היה משר החוץ הישראלי, גדעון סער. בשיחה, סיכמו השניים על הידוק היחסים וסער אף הזמין את עספורה לביקור רשמי בירושלים, שנערך בחודש ינואר, ובמהלכו פגש את הנשיא הרצוג.

הרוח הגבית לניצחון הגיעה גם מצפון. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הביע תמיכה בעספורה, כחלק מהמהפך שהוא מוביל באמריקה הלטינית להחזרת מדינות למחנה הפרו-אמריקני.