אחרי שצייץ "הייל היטלר": נשיא קולומביה משווה בין ישראל לנאצים באו"ם

ימים בודדים לאחר הציוץ הבעייתי שזכה לגינויים ברחבי העולם, נשיא קולומביה גוסטבו פטרו נאם מוקדם היום (רביעי) במועצת הביטחון של האו"ם, ובין היתר השווה בין השואה והמשטר הנאצי למצב ברצועת עזה.

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בנאומו במועצת הביטחון אמר פטרו: "זה מה שממטיר טילים על אנשים, על תינוקות. עשרים אלף בני אדם נהרגו בעזה. אי אפשר להסתיר את המספרים האלה. וזהו הקו המקשר האמיתי של דבריי כאן: אנחנו חוזרים לעידן הנאצים".

בתגובה לדבריו אמר שגריר ישראל באו"ם דני דנון: "לא ברור מה הוא לקח לפני הדיון הבוקר, אבל שום דבר לא מצדיק את דבריו. מועצת הביטחון של האו"ם לא הוקמה כדי לשמש במה לתפיסות אידיאולוגיות הזויות ולעיוות זיכרון השואה".

"מתן לגיטימציה לרטוריקה צינית זו פוגעת בזיכרון השואה ומערערת באופן מובהק את האמינות של מוסד האו"ם. כאשר מנהיגים בעולם משתמשים בהיטלר ובגבלס כדי לתקוף יריבים פוליטיים, הם מלבים שיח אנטישמי מסוכן. פטרו - אתה צריך להתבייש בדבריך", אמר דנון.

כאמור, נשיא קולומביה העלה ציוץ לרשת X ובו כתב "הייל היטלר", מה שעורר זעם ברחבי העולם. הליגה נגד השמצה הגיבה: "לא אמורים להסביר לראש מדינה נבחר מדוע פרסום סיסמה נאצית הוא דבר מחריד ובלתי מתקבל על הדעת. אין לכך שום תירוץ ואין שום הקשר שמצדיק זאת".

פטרו ידוע בקו האנטי-ישראלי המובהק בו הוא נוקט. במהלך מלחמת חרבות ברזל הוא הרבה לבקר בחריפות את פעולותיה של ישראל, אף ניתק את היחסים בין שתי המדינות, הקים שגרירות ברמאללה והצטרף לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. עם זאת, במערכת הבחירות הקרובה מסתמן כי המועמד הפרו-ישראלי אבלרדו דה לה אספריאלה, המכונה "אל טיגרה", הוא בעל סיכוי ממשי לניצחון, לאחר שסיים את הסבב הראשון עם מספר הקולות הגבוה ביותר.