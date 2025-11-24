חשד להתעללות מינית: 17 קטינים חולצו מכת לב טהור בקולומביה

הרשויות בקולומביה הודיעו אמש (ראשון) כי חילצו 17 קטינים מחברי "לב טהור", כת חרדית-קיצונית הנמצאת תחת חקירה במדינה בגין חשד להתעללות מינית בילדים.

שירותי ההגירה במדינה פרסמו הצהרה ברשת X (לשעבר טוויטר) בה נכתב: "חילצנו 17 בנים, בנות ובני נוער. פורסמו התראות בין-לאומיות על פשעים נגד קטינים הקשורים לקהילה זו". לכיתוב צורפו תמונותיהם של כמה מהילדים, כשפניהם מטושטשות.