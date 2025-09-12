27 שנות מאסר לנשיא ברזיל לשעבר - שהורשע בתכנון הפיכה

מומלצים -

בית המשפט העליון בברזיל גזר הלילה (בין חמישי לשישי) 27 שנות מאסר ועוד שלושה חודשים על הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שהורשע בתכנון ניסיון הפיכה לאחר שהפסיד בבחירות בשנת 2022 לנשיא המכהן לולה דה-סילבה. הרכב של חמישה שופטים הצביע להרשיע את בולסונארו, כאשר שלושה הצביעו בעד ושניים נגד. כך או כך, צוות ההגנה של הנשיא לשעבר כבר הודיע כי יערער על ההחלטה.

יצוין כי ההליך נגד בולסונרו התחיל בינואר 2023, שבוע לאחר השבעתו של לואיס אינסיו לולה דה סילבה כנשיא ברזיל. תומכי בולסונרו פרצו לתוך ארמון הנשיאות ומשכן הקונגרס, באירוע שנתפס כדומה למהומות שישה בינואר בארצות הברית. על סמך המראות האלה, בית המשפט העליון בברזיליה התקדם לקראת הרשעה - לפיה בולסונרו הוביל ניסיון הפיכה נגד השלטון.

עוד נודע כי התוכנית כללה ביטול של תוצאות הבחירות על ידי פסיקה של בית משפט, ולאחר מכן הכרזה מיידית על מצב חירום שיאפשר לאנשיו של בולסונארו - וכמובן לו להמשיך להחזיק בשלטון ובעמדות מפתח.