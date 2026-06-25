כאוס וחשש לאלפי הרוגים בוונצואלה: "הכל רעד בצורה לא נורמלית, קירות קרסו"

חשש כבד לחייהם של אלפים רבים של בני אדם בעקבות שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקטלניות שהובילו הלילה לקריסת שכונות שלמות, נזקי תשתית אדירים וכאוס מוחלט במדינה. נשיאת ונצואלה המכהנת דלסי רודריגז אמרה היום (חמישי) כי לפחות 164 נהרגו ברעידת האדמה.

בראיון מיוחד ל-i24NEWS, שחזר הבוקר אושרי ארג'ואן, ישראלי ורב קהילה המתגורר בוונצואלה, את רגעי האימה. "הייתי בזמן התפילה בבית הכנסת ופתאום הכל התחיל לרעוד, בצורה ארוכה מהרגיל ולא נורמלית", סיפר ארג'ואן. "אשתי והילדה היו בבית, טסתי לשם וראיתי את כל אנשי הבניין למטה בוכים וצועקים. קירות התחילו ליפול, הארונות והחפצים קרסו, נהיה ממש אירוע חריג. בנסיעה שלי ראיתי בניינים זזים ועשן בכל מקום. הבנתי שזה לא סתם אירוע", הוסיף.

ארג'ואן הסביר כי הפגיעה הקשה ביותר התרחשה באזורי העוני: "בוונצואלה יש את השכבה הפחות חזקה, שהבתים שלהם בנויים בצורה לא חוקית והרבה פחות מוגנים – והם נפגעו בצורה קשה מאוד. הבניינים המודרניים יותר הצליחו לשרוד איכשהו".

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לדברי ארג'ואן, בשלב זה לא ידוע על נפגעים בנפש מקרב חברי הקהילה היהודית והישראלית. מאות משפחות פונו מבתיהן שנפגעו ורוכזו במוקדים מאובטחים: "יש לנו את מרכז ה'קלוב עבראיקה' בוונצואלה. שלחו הודעות בקבוצות והמקום נפתח לאנשי הקהילה. המשפחות הגיעו לשם, ישנות שם ונמצאות שם כרגע, כי זה מקום הרבה יותר בטוח".

בעקבות מצב החירום, יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, שוחח עם רוברטו מישקין, נשיא הקהילות היהודיות בוונצואלה, ועם מנכ"לית קק"ל במדינה, רקל בצ'צ'י, והנחה לגבש באופן מיידי חבילת סיוע חירום בסך מאות אלפי שקלים לצרכים דחופים עבור כ-500 משפחות יהודיות שפונו לבית הספר ולמרכז הקהילתי.

"קק"ל מחויבת לקהילות היהודיות בתפוצות שהן חלק בלתי נפרד מאיתנו גם בשגרה וגם בחירום", אמר אוסטרינסקי. "כמו שהיינו שם במערכת 'שאגת הארי' בבית שמש, באר שבע, דימונה וערד עם הקהילות שספגו פגיעות קשות, כך נהיה שם עבור אחינו בוונצואלה בשעת הצורך שלהם".

במקביל, בהנחיית שר החוץ גדעון סער, משרד החוץ החל בהערכות מצב דחופות מול גורמי המקצוע וההצלה בישראל, ונערך באופן מיידי לקראת אפשרות של שיגור משלחת סיוע והצלה ישראלית רשמית לוונצואלה כדי לסייע באיתור נעדרים ובטיפול בנפגעי רעידת האדמה.

שיתוף הפעולה ההיסטורי בין ארה"ב לוונצואלה

בעקבות ממדי הטרגדיה, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הבוקר הודעת תמיכה חריגה וחד-משמעית: "שתי רעידות האדמה שפגעו זה עתה בעם הנהדר של ונצואלה הן עצומות בהיקפן והותירו מספר הרוגים הרסני", מסר טראמפ. "ארצות הברית מוכנה, רוצה ומסוגלת לעזור. הנחיתי את כל סוכנויות הממשל להתכונן לפעול במהירות. הדיווחים הראשוניים אינם טובים!!!".

מנהיגת ונצואלה, דלסי רודריגז, מיהרה להגיב לממשל האמריקני: "אנו מביעים תודה לנשיא טראמפ אשר נמצא בקשר מתמיד עם הרשויות. ונצואלה לעולם לא תשכח את היד המסייעת שהושטת לעמנו בשעות קשות אלה".