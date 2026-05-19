בקובה מאיימים על טראמפ: "אתה תגרום למרחץ דמים"

נשיא קובה מיגל דיאז-קאנל הזהיר היום (שלישי) את ארצות הברית מפני פלישה לשטחה, בטענה שזו תוביל ל"מרחץ דמים" עם השלכות בלתי צפויות על שלום ויציבות האזור. "קובה אינה מהווה איום", כתב דיאז-קאנל בפוסט ברשת החברתית X.

המתחים בין שתי המדינות עלו בחדות בימים האחרונים ולפי דיווחים, היא נמצאת במוקד המאמץ האמריקני לשינוי משטר.

ברשת Axios דווח ביום ראשון שקובה רכשה יותר מ-300 רחפנים צבאיים ודנה בתוכניות להשתמש בהם כדי לתקוף את בסיס הצי האמריקני בגוואנטנמו ובפלורידה. בקובה האשימו כי ארצות הברית ממציאה תירוץ כדי להצדיק התערבות צבאית פוטנציאלית.

לפי סוכנות הידיעות "רויטרס", ברחובות הוואנה כמה תושבים אמרו שהם יעמדו כנגד כל מתקפה למרות הקשיים הכלכליים העמוקים של האי. "אני יודעת שקובה היא מדינה חזקה. אנחנו מאוד אמיצים ולא ימצאו אותנו לא מוכנים," אמרה סנדרה רוזו, בת 57. "אם הם יבואו, הם יצטרכו להילחם כי קובה תגיב. עדיף שלא יבואו כי יהיה קרב".

קובה, אויבת קומוניסטית של וושינגטון במשך דורות, נמצאת תחת לחץ גובר מאז שארצות הברית גזרה סנקציות על אספקת האנרגיה שלה לאחר מעצר נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו, בעלת בריתה דאז, בינואר. בשבועות האחרונים הדלק אזל והחשמל זמין לעיתים רק לשעה או שעתיים ביום.

ברקע זה, שר החוץ הקובני ברונו רודריגז כתב בפוסט ברשתות החברתיות שקובה, "כמו כל מדינה בעולם, זכאית להגנה עצמית חוקית מפני אגרסיה חיצונית בהתאם לאמנת האו"ם ולחוק הבינלאומי".

אישום נגד ראול קאסטרו, בן 94 - אחיו של המנהיג לשעבר הפטור פידל קאסטרו וגיבור מהמהפכה הקובנית של 1959, יסמן הסלמה משמעותית בלחץ על קובה מצד ממשל טראמפ.

"העם הקובני לא מאפשר לשום אחד להתערב בשטחו", אמר לרויטרס חורחה ויאלאבוס, בן 87. "קובנים יודעים להגן על עצמם, אפילו עם מקלות ואבנים".