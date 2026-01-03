ונצואלה על הכוונת: האיום של טראמפ לפתוח במלחמה - והקשר לאיראן

בשבועות האחרונים, לפני המבצע שבסופו נלכד ע"י צבא ארצות הברית, נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, ניסה להפגין קור רוח מול האיומים של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להפיל אותו. ובכל זאת, כמעט 13 שנים מאז עלה לשלטון, מדורו חושש.

טראמפ ריכז את עוצמתו של צבא ארה"ב מסביב למדינה, הטיל מצור ימי על תעשיית הנפט והבהיר: "נטפל במבריחי הסמים גם ביבשה". אבל איך בכלל קרה שהנשיא שמעדיף לא ללכת למלחמות, פתח חזית חדשה בחצר האחורית של ארצות הברית?

את דרכו בפוליטיקה המקומית של ונצואלה התחיל בכלל מדורו כנהג אוטובוס. ד"ר מאוריסיו דימנט, מומחה לאמריקה הלטינית, מספר: הוא היה איש האיגוד המקצועי של נהגי אוטובוס בשנות ה-90, תקופה של משבר כלכלי, ומשם הוא התחיל להיות קצת מוכר בכל מיני חוגים של שמאל.

במשך שנים היה צמוד להוגו צ'אבס, הנשיא שעמד בראש המדינה מאז 1999. ב-2012 מונה לסגנו, ופחות משנה אחר כך, כשזה מת, ירש את השלטון מידיו והבטיח להמשיך את המהפכה הבוליבריאנית.

המהפכה נכשלה, האסטרטגיה הכלכלית לא בדיוק הצליחה, והמדינה העשירה בנפט שהייתה פעם העשירה ביותר בדרום אמריקה, שקעה בחובות והאינפלציה דהרה קדימה.

ד"ר דימנט: "פעם הם הצליחו לעשות את זה בגלל המחיר של הנפט, והם השקיעו את רוב הכסף כדי לשפר את המצב של העניים ופגעו בפעילות של הסקטור העסקי, לכן הרבה אנשי עסקים ברחו מוונצואלה".

אולי ההוכחה הטובה ביותר לכישלון היא העובדה שוונצואלה מצטמקת, ומיליוני אזרחים עזבו בשנים האחרונות את המדינה.

פרופ' אריה קצוביץ', מומחה לאמריקה הלטינית, אמר כי "מדורו הביא בשנים האחרונות להתמוטטות כלכלית טוטאלית של המדינה. רק לסבר את האוזן, משהו כמו 8 מיליון ונצואלנים מתוך אוכלוסייה של כ-40 מיליון עזבו את המדינה. וזה גרם למשבר הגירה ביבשת".

ככל שהמצב הורע, כך מדורו הידק את האחיזה בשלטון. בבחירות האחרונות כבר היה ברור לכולם שהוא הפסיד, אבל הוא הכריז על עצמו כמנצח.

פרופ' קצוביץ': "מדורו מדכא את האופוזיציה בצורה די ברוטלית, כלומר, יש גם מעצרים".

ד"ר מאוריסיו דימנט הוסיף: "הוא נתן לאנשי צבא לשחק תפקיד ניהולי ולקבל החלטות לגבי תעשיית הנפט. זאת אומרת, כל מיני מפקדים משחקים שם תפקיד מפתח".

"כדי לחזק את המתנגדים, החליטה ועדת הנובל להעניק פרס נובל לשלום למנהיגת האופוזיציה, שנאלצה להימלט מהמדינה רק כדי לקבל את הפרס. מריה קורינה מצ'אדו, הדמות הבולטת ביותר מול מדורו, הפכה בשנים האחרונות לאיום המרכזי על שלטונו. לאחר שנפסלה מהתמודדות בבחירות, הועמדה תחת מעקב מתמיד והוגדרה על ידי המשטר כאויבת המדינה.

משטר מדורו הוציא מאות מיליוני דולר בניסיון למצוא אותה בשנה האחרונה. אלפים על אלפים של נתוני מודיעין מוונצואלה, מקובה, מרוסיה, חיזבאללה, קרטלים ואחרים, בניסיון למצוא את מריה ולעצור אותה או להרוג אותה.

במבצע מסוכן, באמצעות מסלול חשאי, זהויות מוסוות והסתייעות בגורמים מחוץ למדינה, מצ'אדו הוברחה מונצואלה דרך מדינה שכנה.

בעשורים האחרונים הפכה המדינה לגן עדן לסוחרי סמים. הקרטל הגדול "דה לוס סולס", שקשור עמוקות לצבא ונצואלה, הוגדר על ידי מספר מדינות כארגון טרור. הממשל האמריקני מאשים את מדורו, כמו גם חברי ממשלה אחרים, כמי שלמעשה מנהלים את הקרטל הזה ומאפשרים לו להבריח סמים אל תוך שטחה של ארצות הברית.

אל תוך האירוע הזה נכנס גם חיזבאללה, שמסייע לקרטל ומעביר לו נשק. הוא בתמורה גורף קופה מחלק מההברחות, מה שמאפשר לו להמשיך ולקדם את פעילות הטרור. בעשורים האחרונים גם איראן הפכה את ונצואלה לבסיס האם שלה בדרום אמריקה. הסכמים שונים של מיליארדי דולרים נחתמו בין שתי המדינות, וכלי נשק מתקדמים של איראן החלו להופיע אצל צבא ונצואלה.

בשבועות האחרונים טראמפ הפציץ ספינות של סוחרי סמים שיוצאים מהמדינה, וגם הבהיר: "נפעל נגדם גם ביבשה. אנחנו פשוט חייבים לטפל בוונצואלה". כדי להגביר את הלחץ, צבא ארה"ב הטיל מצור ימי על ונצואלה ואסר על יציאת מכליות נפט מהמדינה. טראמפ הציע למדורו לעזוב לכל מקום שיבחר, אך עד עכשיו הוא סירב.

היום כבר ברור שוונצואלה היא דיקטטורה לכל דבר. מדורו מדכא את המתנגדים, כולא את ראשי האופוזיציה, אבל הצבא נמצא לצדו, מה שמנע כל סיכוי למהפכה. אבל היום טראמפ קיים את ההבטחה ואישר לצבאו לצאת לפעולה בוונצואלה - בסופה נלכדו מדורו ורעייתו. וכך בא הסוף לדיקטטורה שכבר 25 שנה רק הורסת את המדינה.