עמותת Ready for Rescue, חברת מגן וארגון SmartAID יוציאו היום (שישי) משלחת חילוץ והצלה ראשונה מישראל לוונצואלה, בעקבות רעידת האדמה הקטלנית שפקדה את המדינה. המשלחת תמנה 16 אנשי צוות, בהם מחלצים מקצועיים, מומחי חילוץ מהרס אורבני, רופאים ואנשי לוגיסטיקה.

הצוות יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות והגורמים הבינלאומיים במטרה לאתר לכודים, לסייע בפעולות החילוץ ולספק סיוע הומניטרי ראשוני באזורים שנפגעו.

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בראש המשלחת עומדים אנשי מקצוע בעלי ניסיון עשיר בזירות אסון מורכבות ברחבי העולם, והיא מצוידת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לחילוץ בתנאי שטח קשים.

ראש המשלחת, סא"ל (מיל') ערן מגן, מייסד ומנכ"ל חברת מגן ובעל ניסיון של מעל 40 שנה בתחום, מסר: "אנחנו יוצאים מתוך תחושת שליחות עמוקה. בכל אירוע אסון הזמן הוא המשאב היקר ביותר, והמטרה שלנו היא להגיע במהירות ולהעניק את הידע והיכולות שצברנו. אנו מאמינים שכל דקה יכולה להציל חיים".

הסיוע הישראלי מגיע בשעה שמניין ההרוגים הרשמי בוונצואלה זינק ל-589 בני אדם, ולפחות 2,980 נוספים נפצעו, לפי הנשיאה בפועל דלסי רודריגז. הרעש השני, שהיה העוצמתי ביותר במדינה מזה למעלה ממאה שנה, הותיר אלפי תושבים מחוסרי בית בקראקס ובלה גואירה.

כוחות החילוץ העולמיים, ובהם כעת גם המשלחת הישראלית, מנהלים כעת מרוץ דרמטי נגד השעון לפני שייסגר "חלון הזהב" הקריטי של 72 השעות הראשונות, כאשר מספר הקורבנות צפוי להמשיך לעלות באופן משמעותי.

האסון מכה בוונצואלה כשהיא שרויה במשבר פיננסי ופוליטי חריף, אשר החמיר את השפעות הרעש בשל רמת תחזוקה ירודה של מבנים ושחיתות שלטונית ארוכת שנים. מומחים מצביעים על כך שמבנים רבים נבנו ללא אכיפה של תקני בנייה סיסמיים מודרניים, במיוחד בפרויקטי דיור ציבורי גדולים כמו קאטיה לה מאר שנבנו בתקופת הוגו צ'אווס, דבר שהוביל לקריסה המסיבית של פרויקטי בנייה ישנים משנות ה-50 וה-60.