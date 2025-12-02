פגעו בזכויות הילדים: חברי "לב טהור" גורשו מקולומביה

גורמי הגירה בקולומביה הודיעו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) כי 26 חברים בכת החרדית "לב טהור" הועברו לארצות הברית, זאת לאחר שנקבע כי זכויותיהם של חלק מהילדים נמצאות בסכנה.

הרשויות עצרו את הקבוצה שמנתה 17 ילדים ותשעה מבוגרים ב-22 בנובמבר בעקבות פשיטה על המלון שלהם ביארומל, עיר בצפון-מערב קולומביה.

בהודעה נמסר כי מרבית הילדים בקבוצה היו מלווים על ידי לפחות הורה אחד - אך חמישה ילדים היו עם דרכונים אמריקנים וגואטמליים, עבורם הוצאו הודעות צהובות של האינטרפול - התראות עולמיות שהונפקו לאנשים שדווחו כנעדרים או כאלה שנחשבים קורבנות של חטיפה על ידי הורים או חטיפה פלילית.

לאחר שבוע במתקני רווחה, הקבוצה הוטסה לניו יורק, כך מסרה סוכנות ההגירה הלאומית של קולומביה. הם התקבלו שם על ידי גורמים אמריקנים, שיבדקו אם יש חקירות תלויות ועומדות נגד המבוגרים בזמן שהילדים יהיו בטיפולם של שירותי הגנת הילד.

נזכיר כי בשבוע שעבר הרשויות בקולומביה הודיעו שחילצו 17 קטינים מחברי הכת החרדית-קיצונית הנמצאת תחת חקירה במדינה בגין חשד להתעללות מינית בילדים. שירותי ההגירה במדינה פרסמו הצהרה ברשת X, בה נכתב: "חילצנו 17 בנים, בנות ובני נוער. פורסמו התראות בין-לאומיות על פשעים נגד קטינים הקשורים לקהילה זו". לכיתוב צורפו תמונותיהם של כמה מהילדים, כשפניהם מטושטשות.