נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) כי "מבצע בקולומביה נשמע לי טוב", וטען כי המדינה "מנוהלת על ידי אדם חולה שלא ימשיך בכך זמן רב". הדברים נאמרו ימים בודדים אחרי המבצע של ארה"ב בוונצואלה ולכידתו של הנשיא מדורו.

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, פרסם תגובה ארוכה ובה התייחס לדבריו של טראמפ. פטרו מסר כי הוא בוחן תחילה את המשמעות המדויקת של הדברים, אך הגדיר אותם כ"איום בלתי לגיטימי". הוא דחה טענות של גורמים אמריקנים, ובהם הסנאטור מרקו רוביו, שלפיהן נשיא קולומביה אינו משתף פעולה עם הרשויות, וטען כי מדובר במידע שגוי שמקורו בגורמים פוליטיים במדינה.

פטרו ציין כי כנשיא הוא המפקד העליון של הצבא והמשטרה על פי החוקה הקולומביאנית, ופירט צעדים שנקט לדבריו נגד סחר הסמים, בהם תפיסות קוקאין נרחבות, צמצום גידולי קוקה והחלפתם בגידולים חוקיים, וכן פגיעה בארגונים חמושים המעורבים בסחר בסמים.

בהודעתו הזהיר פטרו כי פעולה צבאית זרה עלולה לפגוע באזרחים, לרבות קטינים, והבהיר כי הורה לכוחות הביטחון להגן על ריבונות המדינה. הוא הוסיף כי כל קצין שיעדיף אינטרסים זרים על פני דגל קולומביה יודח מתפקידו.

ביום שבת טראמפ הודיע בהכרזה דרמטית כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ואשתו נלכדו בפעולה אמריקנית וגורשו מהמדינה, כחלק מהמתקפה הנרחבת שיצאה לפועל על עיר הבירה קראקס ואזורים נוספים במדינה. בנוסף, ארצות הברית הגישה כתב אישום נגד מדורו ורעייתו, בגין קשירת קשר לפעילות סמים-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארצות הברית".