ציידי ההוריקן: הטייסים שנכנסים ללב הסערה | מיוחד לסופ"ש

התמונות המדהימות האלה לא צולמו על ידי בלון מזג אוויר או אפילו רחפן מתקדם. ב-27 לאוקטובר 2025 טייסת סיור מזג האוויר ה-53 של חיל האוויר האמריקני, הידועים גם בשם "ציידי הוריקנים" טסו היישר לתוך הוריקן 'מליסה' כשזה החל את דרכו ההרסנית בקריביים. מטוסי ההרקולס מצוידים במכשירים לאיסוף נתונים מטאורולוגיים, ובנויים לתנאים קשים במיוחד.

ציידי ההוריקנים מסייעים לחזאים לבצע תחזיות מדויקות במהלך הוריקן ועוזרים לחוקרי הוריקנים להשיג הבנה טובה יותר של תהליכי הסערה, ובכך לשפר את מודלי החיזוי שלהם.

טיסה אחת נושאת עליה צוות בסיסי של חמישה אנשים: טייס או טייסת וטייס משנה אחראים על ההגאים בתנאים הקיצוניים, נווט המנטר את פעילות הטורנדו, מטאורולוג טיסה שמתעד את התנאים הנמדדים על ידי הצוות כל שלושים שניות, וסייר מזג האוויר שמתעד נתונים בדרופזונד (dropsonde) - מכשיר מזג אוויר שמושלך מהמטוס עם מצנח, שאוסף נתוני אטמוספירה בזמן נפילתו לכדור הארץ. כל אלו מפוענחים על ידי צוות מדענים, חלקם בשירות מילואים, בבסיס חיל האוויר בקסלר שבמיסיסיפי.

הכל התחיל בשנת 1943 כחלק מאתגר בין חברים בבר, כאשר שני טייסי חיל האוויר של צבא ארצות הברית אתגרו זה את זה לטוס היישר דרך הוריקן. ב-27 ביולי 1943, מייג'ור ג'ו דאקוורת' הטיס מטוס אימון "טקסן" חד-מנועי, המונע על ידי מדחף, אל תוך עין הסערה.

טייסת הסיור המטאורולוגי ה-53 הוקמה במקור בשנת 1944 במהלך מלחמת העולם השנייה כטייסת סיור מזג אוויר שלישית, ועקבה אחר מזג האוויר בצפון האוקיינוס האטלנטי בין אמריקה הצפונית לאירופה. מאז, ל"ציידי ההוריקנים" היו ייעודים רבים ושדות תעופה רבים הפכו לביתם.

הוריקן מליסה התבררה כאתגר לא פשוט. ציידי ההוריקן, שלא מקבלים כרגע משכורת בגלל ההשבתה הממשלתית, היו צריכים לבטל לפחות שתי משימות - אחת שהופעלה על ידי מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי ביום שני, והשנייה על ידי חיל האוויר ביום שלישי - כאשר טייסים חוו מערבולת מסוכנת כשעברו דרך ההוריקן. למרות שנאלץ לחזור אחורה ביום שני, חיל האוויר שיתף את הסרטון המדהים הזה שבו הציידים עפו אל עין הסערה מספר פעמים במהלך היום.

למליסה יש עין "מוגדרת היטב" ברוחב 10 מיילים, על פי המרכז הלאומי להוריקנים, והביאה איתה רוחות קטסטרופליות, גשם, שיטפונות וגלי סערה אדירים. ייתכן שבעתיד רחפנים או מטוסים לא מאוישים יוכלו לבצע את המשימות מצילות החיים הללו, אך כרגע ביטחונם של תושבי ג'מייקה, קובה ומספר מדינות נוספות באיים הקריביים נמצא בידיה של קבוצת טייסים וטייסות אמיצים, שממשיכים מסורת של יותר מ-80 שנים.