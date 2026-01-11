טראמפ הורה לגבש תוכנית פלישה לגרינלנד - ונתקל בהתנגדות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה למפקדי הכוחות המיוחדים שלו לגבש תוכנית לפלישה לגרינלנד - אך נתקל בהתנגדות מצד בכירים בצבא, כך דווח הבוקר (ראשון) ב"דיילי מייל".

מקורות מסרו לדיילי מייל ש"ניצי המדיניות" סביב הנשיא האמריקני, בהובלת היועץ הפוליטי סטפן מילר, קיבלו עידוד כה רב בשל הצלחת המבצע ללכידת מנהיג ונצואלה ניקולס מדורו, שהם רוצים לפעול במהירות כדי לכבוש את האי לפני שרוסיה או סין יעשו זאת.

עוד דווח הנשיא ביקש ממפקדי הכוחות המיוחדים של צבאו להכין תוכנית פלישה, אך היא נתקלה בהתנגדות מצד ראשי המטות המשולבים בטענה שהיא תהיה בלתי חוקית - ולא תזכה לתמיכת הקונגרס. בין היתר, צעד דרמטי כזה עשוי להציב אותו גם במחלוקת עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ובפועל יוביל לקריסת נאט"ו.