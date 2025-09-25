טראמפ: "קרובים לעסקת שחרור חטופים - רוצים להחזיר את כולם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש הערב (חמישי) עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בבית הלבן. בשיחתם התייחס טראמפ גם למלחמת "חרבות ברזל": "אני חושב שאנחנו קרובים לעסקה - אנחנו צריכים להחזיר את החטופים". בין דבריו גם חשף: "אנחנו עושים סחר רב עם טורקיה ונמשיך בכך. הם רוצים לקנות מטוסי F-16, F-35 ועוד דברים שנדבר עליהם".

נשיא ארצות הברית פירט: "נדון במערכת הפטריוט, F35 ולדעתי הם יצליחו בדברים שהם רוצים לקנות. אני יודע שארדואן רוצה את ה-F35 וה-F16 - אנחנו במצב טוב. יש עוד דברים שהוא צריך, ויש דברים שאנחנו צריכים". בתוך כך, טראמפ התייחס לסנקציות הקיימות על טורקיה ואישר כי הן עשויות להתבטל. "אם תהיה לנו שיחות טובות, נסיר אותן כמעט באופן מיידי", אמר.

בפתח השיחה בירך טראמפ: "תענוג להיות עם הנשיא ארדואן, אנחנו חברים שנים רבות. הוא מבין יותר מכולם בבחירות שרימו בהן. הוא אדם מוערך מאוד בארצו ובאירופה, הוא בנה צבא עוצמתי וזה כבוד לארח אותו. נאכל צהריים יחד ונדבר. ארדואן השיבה בברכה משלו באמצעות מתורגמנית: "כבוד הנשיא, אני שמח מאוד שהביקור הזה מגיע בזמן 80 שנים לעצרת הכללית. כפי שאמרת יש לנו הזדמנות לדון בכמה נושאים".

באשר למלחמת "חרבות ברזל" והחזית של הישראלית מול חמאס בעזה, טראמפ הודה כי אינו יודע מה עמדתו של ארדואן בנושא, אך הזכיר כי הייתה פגישה "מעולה" בניו יורק עם מנהיגי מדינות ערב בעניין. עוד הדגיש כי חייבים להוציא את החטופים מהשבי. "נראה שיש 20 חטופים בחיים ו-38 מתים. אני חושב שאנחנו קרובים לעסקה - אנחנו צריכים להחזיר את החטופים", אמר.

"יש לנו דיאלוג חזק עם ערב הסעודית, ארבעה או חמישה מנהיגים שהם ממש טובים. נפגשתי עם קטאר, איחוד האמריויות ועוד. אני צריך להיפגש עם ישראל, הם יודעים מה אני רוצה ואני חושב שנוכל לסיים עם זה. אנחנו רוצים את החטופים, כולם. לא כמה עכשיו וכמה אחר כך. הוצאנו את האמריקני החוצה, אלכסנדר", הוסיף טראמפ.

טראמפ חזר ואמר: "כולם רוצים לראות את המלחמה הזאת נגמרת"

טראמפ תיאר את הטורקי: "זה איש קשוח, דעתן. אני בדרך כלל לא אוהב אנשים דעתניים אבל תמיד חיבבתי אותו". עוד אמר כי השניים ידונו בעניין מלחמת רוסיה-אוקראינה:

"נדון היום במלחמה וסחר. הייתי רוצה שהוא יפסיק לקנות נפט מרוסיה בזמן שרוסיה ממשיכה במלחמה מול אוקראינה. זה חייב להיפסק. פוטין חייב להפסיק".

על אף הקשרים ארוכי השנים בברית שבין טורקיה לרוסיה, ארדואן לא שלל את דברי טראמפ ואמר: "אני מאמין במאמצי השלום שהנשיא (טראמפ) מוביל ויחד נצליח להתגבר על המכשולים באיזור". בהתייחס לכך הוסיף טראמפ כי הוא "מאוד מאוכזב" מנשיא רוסיה ולדימיר מפוטין. "הם איבדו איזה מיליון חיילים, ולא הרוויחו כמעט שטח, אני חושב שהגיע הזמן לעצור", אמר.

כאמור טראמפ ביקש מארדואן להפסיק לקנות מרוסיה נפט. "הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לא לקנות נפט וגז מרוסיה. אם תעשה את זה, זה כנראה הדבר הכי טוב. אתה מכיר את פוטין כמו שאני מכיר את פוטין".

טראמפ הוסיף להחמיא לארדואן כאשר נתן לו את האחריות להפיכה בסוריה. לדבריו, בזכות ארדואן המנהיג לשעבר, באשר אל-אסד הודח מתפקידו. נשיא ארצות הברית הזכיר כי לבקשת נשיא "סוריה החדשה" א-שרע, ולבקשת ערב הסעודית וקטאר - הוסרו הסנקציות מסוריה.

טראמפ: "קח את הקרדיט. 2,000 שנים אתם מנסים להשתלט על סוריה, סוף סוף הצלחתם"