לאחר הסערה: ניסיון "ההתנצלות" של טראמפ בפני בריטניה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שבת) לביקורת הרבה שספג במהלך סוף השבוע, לאחר המתקפה שהשמיע נגד נאט"ו, כשטען כי חיילי הברית נמנעו מלהילחם בקו החזית באפגניסטן. הוא כתב בפוסט ברשת Truth Social: "החיילים הגדולים והאמיצים מאוד של בריטניה תמיד יהיו עם ארצות הברית. 457 מהם נהרגו, רבים נפצעו קשה והם היו בין הלוחמים הגדולים ביותר".

"זהו קשר חזק מכדי להישבר אי פעם. צבא בריטניה, עם לב ונשמה עצומים, הוא שאין שני לו (מלבד ארה"ב). אנחנו אוהבים את כולכם, ותמיד נאהב", הוסיף.

כזכור, טראמפ עורר סערה כאשר תקף את הברית הצבאית, וטען כי אינו בטוח שהיא תעמוד לצידה של ארצות הברית, במידה ותתבקש לעשות זאת. הוא אמר במהלך ריאיון לרשת פוקס ניוז: "הם יגידו ששלחו כמה חיילים לאפגניסטן, והם אכן עשו זאת - נשארו קצת מאחור, הרחק מהחזית".

בתגובה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר דרש את התנצלותו, בגין דבריו "המעליבים והמזעזעים, למען האמת" בנוגע לחיילים בריטים באפגניסטן". הוא ספד לאנשי הצוות הבריטים שנהרגו, ולאלה שנפצעו, וגינה את טראמפ שטען כי חיילי נאט"ו "נשארו מאחור".

"אני רואה את דבריו של הנשיא טראמפ כמעליבים ומזעזעים למען האמת, ואני לא מופתע שהם גרמו נזק כה רב לאהוביהם של אלה שנהרגו או נפצעו, ולמעשה, ברחבי המדינה", הוסיף.