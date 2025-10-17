טראמפ: "מצפה להרחבת הסכמי אברהם בקרוב, מקווה שסעודיה ומדינות נוספות יצטרפו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שישי) כי הוא מצפה להרחבה של הסכמי אברהם. "הסעודים סימנו אתמול שהם מעוניינים בכך", הסביר, "אני חושב שברגע שהם יעשו זאת - כולם יצטרפו".

כזכור, סוגיית הנורמליזציה עם סעודיה, והצטרפותה להסכמי אברהם, עלתה לא פעם מאז חתימת הסכמים הראשונים במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ. לאורך השנים, עלו מספר שמות של מדינות שעשויות להצטרף להסכם. בין היתר, הוזכרו סעודיה ואינדונזיה - אם כי הדבר טרם יצא לפועל. מתחילת המלחמה לפני שנתיים, השמיעו בריאד את הדרישה למדינה פלסטינית - לפני שהמהלך יוכל לצאת לפועל.

בכיר אמריקני התייחס לסוגייה הזו בשבוע שעבר, ואמר בשיחה עם i24NEWS כי ההסכם מול חמאס והפסקת האש פותחים את האפשרויות להסכמים נוספים במסגרת הסכמי אברהם. "אינדונזיה, סעודיה, אלג'יריה, סוריה ולבנון אולי יצטרפו גם הן למעגל, ואפילו אפשרות ליחסים פורמליים יותר עם קטאר, זוהי הדרך להביא ליציבות", אמר.

השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס לסוגייה לא פעם, ובסוף יוני האחרון אמר: "אני חושב שתהיה הכרזה גדולה על מדינות שיצטרפו להסכמים". ויטקוף הדגיש כי הרחבת הסכמי אברהם אינה רק יעד מדיני אלא גם אמצעי מרכזי להשגת יציבות אזורית.

לדבריו, בארה"ב פועלים כעת מול מספר מדינות במקביל - חלקן מפתיעות - במטרה להביא לנורמליזציה עם ישראל. "אולי אנשים מעולם לא שיערו שיצטרפו, אבל אנחנו רואים תזוזות", אמר. "זה לא רק תהליך דיפלומטי, זו גם תקווה ליציבות חדשה במזרח התיכון".