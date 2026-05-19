הקרב על הירושה: טראמפ מתלבט בין רוביו לוואנס לקראת 2028

מי יהיה היורש של דונלד טראמפ? זו השאלה שמעסיקה יותר ויותר את המפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות 2028 - והקרב המרכזי כרגע מתנהל בין שניים מהאנשים הקרובים ביותר לנשיא: שר החוץ מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי-די ואנס.

עד לאחרונה נראה היה שוואנס הוא היורש הטבעי של טראמפ, בעיקר בזכות הזיהוי המוחלט שלו עם האג'נדה ה"טראמפיסטית" והקשר שלו לבסיס הבוחרים של הנשיא. אלא שמלחמת איראן וההתנהלות בזירה הבינלאומית חיזקו משמעותית דווקא את מעמדו של רוביו, שהפך לאחד הקולות הבולטים והיציבים ביותר בממשל מול התקשורת והעולם.

עבור טראמפ, הבחירה בין השניים היא הרבה מעבר לשאלה אישית, אלא הכרעה בין שני נתיבים שונים לעתיד המפלגה הרפובליקנית. ואנס מייצג את ההמשך הישיר של הקו הטראמפיסטי הקשוח והפופוליסטי, בעוד שרוביו נתפס כמועמד ממסדי ומנוסה יותר, כזה שמסוגל לפנות גם למצביעים מתנדנדים, להיספאנים ולרפובליקנים המסורתיים.

היחסים של טראמפ עם שניהם לא תמיד היו קרובים. רוביו היה אחד מיריביו הבולטים בפריימריז של 2016, והשניים החליפו אז עקיצות אישיות חריפות במיוחד. גם ואנס תקף בעבר את טראמפ ואף השווה אותו להיטלר, אך עם השנים הפך לאחד מבעלי בריתו הקרובים ביותר.

לפי סקרים שפורסמו לאחרונה בארצות הברית, רוביו מוביל כעת בפער משמעותי על ואנס בקרב מצביעים רפובליקנים בשאלה מי צריך להיות מועמד המפלגה לנשיאות ב-2028.

ובכל זאת, בבית הלבן מעריכים שטראמפ לא ממהר להכריע. מבחינתו, התחרות בין השניים רק מחזקת את מעמדו, והוא צפוי להמשיך ליהנות מהמאבק עוד זמן רב.