סמל ההתנגדות: המושל המשפיע שהפך למבקר הכי גדול של טראמפ - ושל ישראל

גאווין ניוסום, מושל קליפורניה, הוא דמות שלא משאירה אף אחד אדיש. עבור תומכיו, הוא מנהיג ליברלי אקטיביסט שעומד כחומה בצורה מול וושינגטון של טראמפ. עבור מתנגדיו, הוא "פריבילג מתנשא" שמתמקד בקידום עצמי בבלוגים ופודקאסטים בזמן שקליפורניה קורסת תחת נטל חסרי הבית, יוקר המחיה ובריחת ענקיות הטכנולוגיה לטקסס.

הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", שליחתו בארצות הברית יגאל רביד מסביר: כך הפך המושל המשפיע למבקר הכי גדול של טראמפ - ושל ישראל.

מערכת היחסים בין ניוסום לנשיא טראמפ היא זירת התגוששות בלתי פוסקת. טראמפ מכנה אותו "חסר כשירות" וטוען שהוא "יודע לחרטט ותו לא". מנגד, ניוסום לא נשאר חייב ומגדיר את טראמפ כ"נשיא המושחת ביותר בהיסטוריה", כזה שהורס את הכלכלה ואינו מאמין בשוק חופשי. היריבות הזו היא הדלק שמניע את שאיפותיו הנשיאותיות של ניוסום, שסומן כמועמד מוביל ל-2028 לאחר שקמלה האריס נכנסה למירוץ האחרון.

התהפכות על ישראל

אך השינוי המעניין ביותר בדמותו של ניוסום נרשם בגזרה המדינית. זמן קצר לאחר טבח ה-7 באוקטובר, ניוסום סייר בישראל, נפגש עם הנשיא הרצוג וחזר "מזועזע". הוא שידר תמיכה בלתי מסויגת, אך לאחרונה הטון השתנה מקצה לקצה.

ניוסום החל לתקוף את ראש הממשלה נתניהו באופן אישי, וטען שהוא "מנסה להתחמק מהכלא" ומתמודד עם בעיות פנים קשות. הוא לא עצר שם, והחל להדהד מסרים מהאגף הפרוגרסיבי של המפלגה: ביקורת על השרים הקיצוניים בממשלה, חשש מסיפוח יהודה ושומרון, ואף קריאה לבחון מחדש את אספקת הנשק לישראל בצל המלחמה האזורית.

"משנה צורה" פוליטי

ב-Fox News מגדירים את ניוסום כ"משנה הצורה הגדול ביותר בפוליטיקה". הפרשנים מציינים כי האינסטינקטים שלו אומרים לו "ללכת חזק שמאלה" כדי להבטיח את מועמדותו בפריימריז הדמוקרטיים הבאים. הטקטיקה הזו, הכוללת אימוץ רטוריקה של המועצה לשלום וביקורת חריפה על ישראל, מותירה את הקהילה היהודית והישראלית בהלם.

בעוד ישראל עסוקה בלחימה, ניוסום כבר מנהל את הקמפיין של 2028. המציאות היא שקליפורניה, על שלל בעיותיה והשפעתה העצומה, משמשת לו כמקפצה. השאלה שנותרה פתוחה היא האם הבוחרים האמריקנים יראו בו מנהיג עקבי, או פוליטיקאי שמוכן להקריב בריתות היסטוריות עבור הכרטיס לבית הלבן.