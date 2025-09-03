כל העיניים עליו: מה קורה לדונלד טראמפ?

מומלצים -

טראמפ בעניינים, והוא כועס. שתקתי יומיים, מה אתם משתגעים? ביידן היה נעלם לחודשים ולא עשיתם עניין. בסוף נמצא אתמול הכתב שהעז לומר לו מה שכל העולם לחש וצייץ.

ליתר דיוק - ביידן לא נעלם למשך חודשים, גם לא שבועות, אבל גם לא נהג לדבר כל הזמן כפי שטראמפ נוהג, זו הסיבה לגל שמועות ששטף את אמריקה במשך שבוע, לא יומיים.

אבל האירוע התחיל כרגיל באיחור, התשובות התארכו, לישראל והמזרח התיכון לא הספיקו להגיע, בזירה עולמית רק שם אחד טורד את מנוחתו. פוטין.

כמעט שלושה שבועות לאחר הפסגה הדרמטית באלסקה ברור שמשהו השתבש. פוטין לא רוצה לראות את זלנסקי שלא מוכן לויתורים, וטראמפ המתוסכל נאלץ לצפות בתמונות ממפגן הכוח הצבאי בבייג'ין של יום הניצחון במלחמת העולם. פוטין עם שי וקים ג'ונג און ובעיקר תצוגת נשק ואמצעי לחימה שמטרידה אותו מאוד.

ושוב לוחות הזמנים שתיכנן טראמפ להפסקת אש באוקראינה מתפוגגים בזה אחר זה. ופוטין? הוא ממש לא יאהב לראות היום את נשיא פולין קרול נברוצקי מגיע לבית הלבן. פולין הגדולה והמשמעותית בברית הסובייטית לשעבר שחברה לנאטו ולא באה לרוסים טוב.

וחודש לביקור נתניהו בבית הלבן, שום הסכם לא מסתמן עם חמאס, ובוושינגטון מאמינים כעת רק בריביירה ביום שאחרי. פרס נובל לשלום מתרחק למרות שטראמפ ממשיך להיות משוכנע שמגיע לו. רוחות המלחמה בים הקריבי, האיומים והתקרית אתמול עם הספינה מונצואלה לא מוסיפים בריאות לנשיא שבינתיים חי וקיים אבל מסרב להתייחס לשמועות החדשות אודות בריאותו.

