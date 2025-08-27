אחרי וושינגטון: טראמפ החליט לשלוח את המשמר הלאומי לשיקגו

מומלצים -

ההפתעה האחרונה של טראמפ אתמול (שלישי) בקבינט, שבועיים אחרי ששלח את חיילי המשמר הלאומי להשליט סדר בוושינגטון. כעת לא ברור איך הוא מטיל עונש מוות גורף על כל מעשה רצח בבירה שלא קיים בה עונש כזה. וזאת רק ההתחלה.

כעת מכריז הנשיא על מצב חירום מיוחד ביעד הבא שהוא רוצה לכבוש בהשתלטות צבאית ישירה - שיקגו, "שדה קטל" כלשונו, אבל הפעם הוא נתקל שם במושל נחרץ שאומר לו: אל תתקרב ואל תבוא לכאן.

אז מה קורה בשיקגו? (תמונות שיקגו פשע) כן, זאת עיר עם נתוני פשיעה ורצח קשים, אבל גם שם המספרים בירידה, ובכלל, מה לצבא חמוש במשוריינים ולכנופיות עבריינים? בכל עיר? התושבים דוקא מרגישים בסדר והם לגמרי עם המושל.

הכל אישי והכל פוליטי. כך גם בניו יורק, עוד עיר שהנשיא שוקל להפעיל סמכויות חירום ערב הבחירות לראשות העיר המסובכות בלאו הכי בגלל מועמד השמאל הקיצוני זהרן ממדני.

שנה לבחירות האמצע ובניית התדמית המתאימה לבחירות לנשיאות ב 28 : האוייב העיקרי של טראמפ שלא בוחל באמצעים ובמילים לתקוף אותו הוא גווין ניוסום, מושל קליפורניה, שמתעמת איתו מרות סביב חלוקה מחדש של אזורי בחירה. הכל קשור בהכל.

הרגע שבו הוסרו הכפפות היו כאשר טראמפ כבר שלח חיילים ללוס אנג'לס, עכשיו הוא מאיים להשתלט עליה ועל סן פרנסיסקו לחלוטין ולבטל את סמכויות השלטון המקומי מכוח צווי חירום נשיאותיים.

חזרה לשיקגו, כי שם תהיה ההתפוצצות הבאה. כשחושבים על טראמפ כנשיא הסמכותני ביותר שידעה אמריקה, חזק ואימתני, כדאי לחשוב שוב, ושימו לב שוב למושל ג.ב. פריצקר, בקרוב תשמעו עליו והרבה.

ומה חושב הציבור? תלוי את מי שואלים, קרוליין הדוברת טוענת ש-54% מהמצביעים תומכי בצעדי החירום בוושינגטון. אחוזי התמיכה הכלליים בנשיא, די בשפל של 38%. אולי זאת הסיבה להכל.

