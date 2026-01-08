ארה"ב סוערת: אישה נורתה למוות על ידי סוכן הגירה | תיעוד

ארצות הברית סוערת היום (חמישי) בעקבות ירי קטלני של סוכן רשות ההגירה והאכיפה הפדרלית (ICE) שבמהלכו נהרגה רנה ניקול גוד בדרום מיניאפוליס. האירוע, שהתרחש במהלך מבצע אכיפה פדרלי, הוביל לעימותים אלימים, להפגנות נרחבות ולסערה פוליטית חריפה - כאשר הרשויות הפדרליות מתעקשות כי מדובר בירי להגנה עצמית, בעוד נבחרי ציבור, עדי ראייה ובני משפחה מגדירים את האירוע כרצח.

לפי הודעת המחלקה לביטחון המולדת, שוטרי ICE ביצעו "מבצעים ממוקדים" כאשר מפגינים, שהוגדרו על ידי המשרד כ"פורעים אלימים", החלו לחסום את דרכם. לטענת הרשויות, אחת מהמפגינות השתמשה ברכבה כנשק וניסתה לדרוס שוטרי אכיפת חוק "בניסיון להרוג אותם - מעשה של טרור פנימי". בעקבות זאת, כך נטען, סוכן ICE שחש סכנה מיידית לחייו ולחיי עמיתיו פתח באש וירה יריות הגנה. האישה נפגעה ומתה, ושוטר ICE שנפצע פונה לבית החולים.

מזכירת ביטחון המולדת, כריסטי נואם, חיזקה את גרסת המשרד ואמרה כי "ברור מאוד שהאישה הזו הטרידה והפריעה לפעולות אכיפת החוק. השוטר שלנו פעל בהתאם להכשרתו ונקט צעדים כדי להגן על עצמו ועל חבריו. היא פגעה בו, והוא פונה לבית החולים".

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצטרף לתגובות, לאחר שצפה לדבריו, בקטע וידאו מהאירוע. טראמפ טען כי הנהגת הייתה "פרועה, אלימה ומתסיסה", וכי דרסה במכוון קצין ICE, שנאלץ לירות בה מתוך הגנה עצמית. לדבריו, האחריות לאירוע מוטלת על "השמאל הרדיקלי" שמעודד, לטענתו, אלימות כלפי שוטרים וסוכני ICE. הבית הלבן פרסם הודעה רשמית ולפיה הוא "עומד לצד הגברים והנשים האמיצים של ICE ואכיפת החוק".

מנגד, גרסה שונה לחלוטין עולה מהשטח. ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה בחריפות את האירוע וכתב: "הבוקר, סוכן ICE רצח אישה במיניאפוליס - הזוועה האחרונה בשנה מלאת אכזריות. בעוד ICE תוקפת את שכנינו ברחבי אמריקה, זו מתקפה על כולנו. ניו יורק עומדת לצד המהגרים היום ובכל יום".

עדויות קשות ותיעוד מצולם מהזירה מעמיקים את המחלוקת. אישה מכוסה דם, שהזדהתה כבת זוגה של ההרוגה, רנה ניקול גוד, תועדה נסערת ובוכה ליד רכב הרוס, כשכריות האוויר פתוחות והפנים והדשבורד מוכתמים בדם. בסרטון שנחשב לאחד הקשים מהזירה, נשמעת האישה אומרת בבכי: "גרמתי לה לרדת לכאן, זו אשמתי. הם פשוט ירו באשתי. הם ירו לה בראש. יש לי ילדה בת שש בבית הספר".

האירוע הצית גל מחאות במיניאפוליס, עם עימותים בין מפגינים לכוחות ביטחון, חסימות כבישים ושימוש באמצעים לפיזור הפגנות. נבחרי ציבור מקומיים ומדינתיים קראו לפתיחה בחקירה עצמאית ושקופה, שאינה תלויה ברשויות הפדרליות המעורבות באירוע, תוך דרישה לפרסום מלא של כל התיעודים מהזירה.

בינתיים, המחלקה לביטחון המולדת טוענת כי שוטרי ICE מתמודדים עם עלייה חדה בתקיפות נגדם, ומאשימה פוליטיקאים וערי מקלט ב"דמוניזציה" של כוחות האכיפה. מנגד, פעילי זכויות אדם ותושבים מקומיים טוענים כי השימוש בכוח קטלני בלב שכונת מגורים הוא חציית קו אדום.