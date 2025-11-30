"אירוע מחריד": 4 נרצחו ביום הולדת של ילד בקליפורניה

ארבעה בני אדם נרצחו ו-14 נפצעו באירוע ירי באולם אירועים בו התקיימה מסיבת יום הולדת בעיר סטוקטון שבקליפורניה. סגן ראש העיר, ג'ייסון לי, אמר בהצהרה כי האלימות פרצה במסיבת יום הולדת לילדים.

נציגת המשטרה המקומית מסרה כי בין הקורבנות היו ילדים ומבוגרים. "זה בלתי נתפס שילדים צעירים נפגעו ככה", אמרה. עוד ציינה כי לא היה ברור אם הירי מקורו בתוך אולם האירועים או מחוצה לו, והכוחות מבצעים סריקות לאיתור החשוד.

מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, צייץ בחשבון ה-X שלו כי הוא קיבל תדרוך על "הירי המחריד" וכי משרד שירותי החירום של מדינת קליפורניה מתואם עם רשויות אכיפת החוק.

האירוע מגיע ממש ימים לאחר הירי מחוץ לבית הלבן לעבר אנשי המשמר הלאומי, במהלכו נרצחה אחת מהן וחייל נוסף נפצע אנוש. בסוף השבוע נעצר רחמנוללה לקנוול, אזרח אפגני, בן 29 בחשד שירה אמש בשני חיילי המשמר הלאומי. הוא שירת באפגניסטן לצד חיילים אמריקנים ועבד באמזון.

החשוד הוצב בבסיס בקנדהאר (אפגניסטן) במשך חלק מהזמן ששירת בצבא, מסר קרוב משפחה ל-NBC News. הקרוב מסר עוד ששירת עם לקנוול ושהוא תמך בכוחות האמריקנים. "אנחנו היינו אלה שהיו מטרה של הטליבאן באפגניסטן", אמר. "אני לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה". לקנוול שגדל במחוז ח'וסט, היגר לארצות הברית בשנת 2021. הוא התגורר בבלינגהאם, וושינגטון, עם אשתו וחמשת ילדיו.