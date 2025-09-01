טראמפ: "המלחמה פוגעת בישראל - היא צריכה לסיים אותה"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי "הלובי הישראלי מאבד השפעה על הקונגרס האמריקני, כך פורסם הערב (שני) ב"דיילי קולר".

הנשיא האמריקני ישב לריאיון ב"דיילי קולר" נטען כי במחקר של מרכז המחקר פיו מחודש מרץ, נמצא כי תמיכה בישראל בקרב רפובליקנים צעירים הולכת ופוחתת. עוד הודה טראמפ שהיה מודע למגמה זו, והסביר שהתמיכה הבלתי מעורערת בישראל בקונגרס היא נחלת העבר.

"אני מודע לזה. ישראל מדהימה, יש לי תמיכה טובה מישראל. אף אחד לא עשה יותר למען ישראל ממני, כולל ההתקפות האחרונות על איראן, אבל כשחוזרים 20 שנה אחורה, לישראל היה הלובי החזק ביותר בקונגרס מכל גוף או חברה, תאגיד או מדינה שראיתי אי פעם. היום אין לה לובי כל כך חזק. זה מדהים", אמר טראמפ.

טראמפ הוסיף כי "היה זמן שבו לא יכולת לומר דברים רעים אם רצית להיות פוליטיקאי, לא יכולת. אבל היום חברי קונגרס כמו אלכסנדרה אוקסיו קורטז ועוד כמה, המשוגעים האלה, הם באמת שינו את זה. אם חוזרים 15 שנה אחורה, כנראה שזה היה הרגע שבו זה התחיל. לישראל הייתה שליטה מוחלטת על הקונגרס, ועכשיו אין לה, אני קצת מופתע לראות את זה. ואנשים, הם שכחו את ה-7 באוקטובר. אתם יודעים, ה-7 באוקטובר היה יום נורא באמת, ראיתי את התמונות. יש אנשים שמכחישים שזה אי פעם קרה. יש אנשים שמכחישים שהשואה אי פעם התרחשה. אז הם (ישראל) יצטרכו לסיים את המלחמה הזאת. הם אולי מנצחים במלחמה, אבל הם לא מנצחים בעולם יחסי הציבור, אתם יודעים, וזה פוגע בהם. במיוחד בקונגרס".

ב"דיילי קולר" ציינו כי חברת הקונגרס הרפובליקנית מג'ורג'יה, מרג'ורי טיילור גרין, בעלת ברית ותיקה של טראמפ, הפכה לאחרונה לרפובליקנית הראשונה בבית הנבחרים שטענה כי ישראל מבצעת "רצח עם" בעזה. סטיבן באנון, תומך ותיק נוסף של טראמפ, בילה את הקיץ בטענה שישראל אינה באמת בעלת ברית של ארצות הברית וקרא למחנה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להיות בלתי אמין.