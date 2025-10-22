סקר: רוב האמריקנים תומכים בהכרה במדינה פלסטינית

רוב האמריקנים סבורים כי ארצות הברית צריכה להכיר במדינה פלסטינית - כך עולה מסקר שמפרסמת היום (רביעי) רויטרס. ממצאי הסקר המשותף של סוכנות הידיעות ואיפסוס, מעלים כי אמירותיו של הנשיא דונלד טראמפ - אינן תואמות את דעת הקהל בארצו.

מנתוני הסקר, עולה כי 59% מהאמריקנים מאמינים כי יש להכיר במדינה פלסטינית. כמחצית ממזוהי המפלגה הרפובליקנית (53%) מתנגדים להליך, אך מנגד - 41% אמרו שיתמכו בכך.

בנוסף, 51% אומרים כי הנשיא טראמפ ראוי לקרדיט על הסכם הפסקת האש בעזה - במידה ותימשך. 42% אינם מסכימים לכך. עוד עולה מהסקר כי יותר ממחצית (51%) מהנשאלים הסכימו כי לטראמפ מגיע "קרדיט משמעותי", במידה ו"מאמצי השלום" יצליחו. כ-60% מהנשאלים השיבו כי התגובה הישראלית ברצועה הייתה מוגזמת מדי, לעומת 32% שלא הסכימו.