סקר מדאיג: צעירים בארה"ב נוטים להסכים עם הצהרות אנטישמיות

סקר חדש שמתפרסם היום (שלישי) ונעשה בקרב תלמידי אוניברסיטת ייל שבארצות הברית מעלה כי הצעירים נוטים להחזיק בדעות אנטי ישראליות יותר מאשר המבוגרים, ואף נוטים הרבה יותר להסכים עם דעות אנטישמיות.

מצביעי הסקר הצעירים, שהגדירו עצמם כ"שמרנים ביותר", היו בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להסכמה עם לפחות דעה אחת הנחשבת לרוב כאנטישמית. כמו כן, 56% מהנשאלים השיבו כי הם "לא בטוחים" האם השימוש בביטוי "גלובליזציה של האינתיפאדה" נחשב לאנטישמיות, ו-47% השיבו כי כינוי המצב בעזה "רצח עם" - אינו אנטישמי.

התוצאות עלו כחלק מסקר ייל לצעירים, פרויקט מחקר בהובלת סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה, בקרב מצביעים צעירים אמריקנים (18-34). הסקר כלל דגימה של 3,426 מצביעים רשומים, כולל 1,706 מצביעים בגילאי 18-34.

ניתוח הנתונים בוצע על ידי Verasight, והתוצאות שוקללו לפי גיל, מין, גזע, השכלה ושיוך מפלגתי. הסקר נערך באנגלית, ומרווח הטעות לאחר השקלול הוא ±1.7 נקודות אחוז עבור המדגם המלא ו-±2.4 נקודות אחוז עבור מדגם הצעירים.