סקר: רוב יהודי ארה"ב - "ישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה"

סקר ה"וושינגטון פוסט" שפורסם היום (ראשון) מציג תמונה מטרידה על מה שחושבים יהודי ארצות הברית על ניהול המלחמה בעזה ועל ישראל. למעשה, עולה מהנתונים כי רבים מיהודי המדינה מביעים הסתייגות חריפה מהאופן שבו מנוהלת המלחמה ואף חושבים כי "ישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה".

מהסקר עולה כי יהודי ארצות הברית אינם מרוצים במיוחד מהממשלה הנוכחית בירושלים: 68% הביעו דעה שלילית על ממשלתו של בנימין נתניהו, ו-48% דירגו אותה כ"גרועה", עלייה של 20 אחוז לעומת סקר מלפני חמש שנים. עם זאת, 94% מהנשאלים האשימו את חמאס בביצוע פשעי מלחמה נגד ישראלים.

עוד עולה מהסקר כי 61% מהנשאלים סבורים שישראל מבצעת פשעי מלחמה, וכ-4 מתוך 10 מאמינים שמתבצע רצח עם נגד הפלסטינים.

הקהילה היהודית בסקר נחלקה כמעט שווה בשווה ביחסה לפעולות ישראל בעזה: 46% תומכים ו-48% מתנגדים. למרות זאת, התמיכה בישראל בקרב יהודים אמריקנים נותרה גבוהה יותר מאשר בציבור הכללי - רק 32% מהאמריקנים הביעו תמיכה בפעולות ישראל, לעומת 60% שהתנגדו.

הסקר של ה"וושינגטון פוסט" גם חשף פער דורי בולט: בעוד ש-56% מיהודי ארה"ב מדווחים על זיקה רגשית לישראל, בקרב הצעירים בני 18–34 הנתון צונח ל-36% בלבד. לעומת זאת, בקרב בני 65 ומעלה הוא קופץ ל-68%.

צעירים גם נוטים יותר להאמין שישראל ביצעה רצח עם - 50% מהצעירים בני 18–34 סבורים כך, לעומת שיעורים שנעים סביב ה-30% בקרב קבוצות גיל מבוגרות יותר.