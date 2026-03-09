חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד), העומד בראש אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-קנדה, שיגר פנייה דחופה לעמיתיו, בה הוא פירט שורה של איומים אסטרטגיים וביטחוניים על הקהילה היהודית במדינה.

במכתבו הצביע ח"כ אילוז על הסלמה חמורה באירועי האלימות נגד מוסדות יהודיים. בין היתר, הזכיר את מקרי הירי לעבר בתי הכנסת בטורונטו ובקהילת "בית אברהם יוסף" שאירעו לאחרונה, לצד התפרעויות אלימות בקמפוסים ברחבי המדינה. "אני צופה בדאגה עמוקה כיצד הערכים היסודיים של סובלנות וכבוד הדדי נשחקים על ידי גורמים קיצוניים", ציין אילוז בפנייתו.

פרק משמעותי במכתב מוקדש לאיום מצד שלוחות הטרור של איראן בקנדה. על פי הנתונים המוצגים במכתב, בעקבות מבצע "שאגת הארי", ניכרים ניסיונות של טהרן להפעיל רשתות סמויות ופעילי משמרות המהפכה השוהים על אדמת קנדה. אילוז הדגיש כי אירועי האלימות האחרונים, מעידים על קיומן של תשתיות חמושות ופעילות.

ח"כ אילוז קרא למחוקקים הקנדים להפעיל את סמכותם כדי להבטיח אכיפה נחרצת. הוא דרש להעניק לגופי הביטחון מנדט מלא לפרק את רשתות המימון של ארגוני השנאה ולפעול בנחישות נגד פעילי טרור הפועלים תחת כסות אזרחית. "האזהרות המודיעיניות מהבהבות באדום", סיכם אילוז, "עלינו לפעול היום כדי למנוע את הטרגדיה של מחר".