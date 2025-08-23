לאחר שחלק על טראמפ: ראש סוכנות המודיעין פוטר

מומלצים -

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', פיטר הלילה (שבת) את ראש סוכנות המודיעין של הפנטגון לוטננט ג'נרל ג'פרי קרוז. הפיטורים התרחשו לאחר שפרסם הערכה לפיה תוכנית הגרעין האיראנית הוסגה חודשים ספורים לאחור - בניגוד לדברי הנשיא דונלד טראמפ. לפי הגסת', הסיבה להזזתו מהתפקיד היא "אובדן אמון".

אובדן אמון היא סיבה בה השתמש הגסת' גם בעבר כאשר החליט על פיטורים של בכירים אחרים במערכת הביטחון. בורמים שונים בממשל טוענים לתחילתו של גל שישי של "טיהור של הדרגים הבכירים בסוכנויות לביטחון לאומי".

הגסת' פיטר גם את סגנית אדמירל ננסי לקור, ראש המילואים של חיל הים, ואת תת-אדמירל מילטון סנדס, קצין ביחידת הקומנדו הימית (Navy SEAL), המפקח על פיקוד הלוחמה המיוחדת של חיל הים, כך אמר גורם אמריקאי נוסף.

לא ניתנו סיבות לפיטוריהם,אולם גורמים שדיברו בעילום שם עם העיתונות האמריקנית טוענים כי שירותם נפסק כיוון שהם נתפסים כמבקריו של טראמפ, "שדרש נאמנות בכל רחבי הממשלה". הממשל גם שלל השבוע סיווגי אבטחה מגורמי ביטחון לאומיים פעילים ובעבר.

פיטוריו של קרוז הגיעו בעקבות הערכה ראשונית של הסוכנות לביטחון לאומי, זרוע המודיעין המרכזית של הפנטגון, לגבי תקיפות צבא ארצות הברית על שלושה אתרי גרעין מרכזיים באיראן. ההערכה גררה תגובה זועמת מצד ממשל טראמפ.

בדו"ח נקבע כי יכולות הגרעין של איראן נפגעו רק למספר חודשים, בניגוד להצהרות הגסת' והנשיא טראמפ שטענו כי היכולות "חוסלו לחלוטין". דובר הסוכנות אישר שקרוז אינו עומד עוד בראש הסוכנות, והוסיף כי סגניתו, כריסטין בורדין, תשמש כמנהלת בפועל. בפנטגון לא הגיבו לפניות התקשורת בנושא.

מאז שנכנס לתפקידו, הגסת' פיטר שורה של קצינים בכירים בצבא האמריקני, בהם ראש המטות המשולבים גנרל צ'ארלס ק. בראון ג'וניור; מפקדת חיל הים אדמירל ליסה פרנקטי; מפקדת משמר החופים אדמירל לינדה פייגן; וסגן ראש המטה של חיל האוויר, גנרל ג'יימס סלייף.