בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים: בניין הפנטגון הוכנס להסגר

אירוע חריג בבניין הפנטגון: מספר קומות ומסדרונות בתוך בניין מחלקת ההגנה האמריקנית נסגרו בעקבות חשש לדליפת חומרים מסוכנים. כמו כן חלק מהעובדים בבניין פונו וחלקם הונחו להסתגר, וכוחות כיבוי אש הוזנקו למקום על מנת לטפל באירוע.

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גורם המעורה בפרטים מסר לרשת CNN כי בתוך ההבניין ובאזור שמסביב נצפו שוטרים ואנשי כוחות הצלה כשהם עוטים מסכות גז ולובשים ציוד הגנה כימי.

דובר הפנטגון שון פרנל אישר את הדברים, וכתב בהודעה שנשלחה לכלל עובדי הבניין: "זיהינו בעיית איכות אוויר המחייבת נקיטת אמצעי זהירות עד שנקבע את ההשלכות שלה".