נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (חמישי), במעמד מסיבת עיתונאים, למלחמה בישראל ואמר כי הוא דורש את שחרור החטופים "כאן ועכשיו". טראמפ: "עובדים מאוד קשה בנוגע לישראל ועזה - זה מורכב, אבל אנחנו עובדים על זה", אמר הנשיא.

טראמפ ציין כי צפה בהקלטות מה-7 באוקטובר והוסיף: "הלוואי שלא הייתי צריך לראות אותן. חמאס אמר שישתמש בחטופים כפיתיון - זה די אכזרי".

לדבריו, יש לו מחלוקות עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, בין היתר בנושא זה ובנושא ההכרה במדינה פלסטינית: "אני לא מסכים איתו, יש לנו לא מעט אי־הסכמות".

בנושא אחר, אמר כי המליץ לסטארמר לעצור את מצב ההגירה בבריטניה ואף לשקול שימוש בצבא "במידת הצורך".

לבסוף התייחס טראמפ גם למלחמה באירופה: "חשבתי שהמלחמה הכי קלה להכרעה תהיה רוסיה-אוקראינה, אבל פוטין איכזב אותי".