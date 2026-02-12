סערה בארה"ב: פלאפל הוגדר כישראלי - האגודה מיהרה להתנצל

בפסטיבל אוכל בינלאומי באוניברסיטת באפלו שבניו יורק פרצה לאחרונה סערה סביב תיאור של מאכל פלאפל כ"ישראלי" - מה שהוביל להתנצלות פומבית של אגודת הסטודנטים של המוסד.

האירוע התחיל עם פוסט שפרסמה אגודת הסטודנטים ברשתות החברתיות לרגל "International Food Fiesta", שבו נרשמו מאכלים שונים והוצגו לצד שמות ארצותיהם. בין המנות הופיע גם שולחן פלאפל שתויג כ"ישראלי".

כבר בעקבות פרסום הפוסט התעוררו תגובות חריפות בקרב חלק מהסטודנטים, במיוחד פעילים פרו-פלסטיניים בקמפוס, שטענו כי תיוג פלאפל כ"ישראלי" הוא ביטוי של חוסר רגישות תרבותית וניכוס תרבותי. בתגובה ללחץ הציבורי, האגודה הסירה את התיאור והחליטה למחוק את הפוסט.

בהודעה שפרסמה אגודת הסטודנטים נכתב כי התיאור הוגדר כ"פוגעני" ו"חסר רגישות תרבותית", וכי הוא הותיר חלק מהחברים בקהילה בתחושת עיוות, חוסר רגישות ואכזבה הולמת. נמסר גם כי העבודה על טיפול ב"ההשפעה שנגרמה" נמצאת בעיצומה, ושמירה על ערכי צדק ואנושיות היא מחויבת המוסד.

מצד אחד יש מי שמרככים את האירוע כהתמודדות עם רגישויות תרבותיות בקהילה רב-תרבותית, מצד אחר טענו סטודנטים יהודים כי הסרת השם "ישראל, מהתיאור דווקא במקום להסביר את ההקשר 0 משדרת הדרה של זהות מסוימת ותרבות שייכת.