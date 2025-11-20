ג'ונתן פולארד בראיון בלעדי: "מתעב את ויטקוף וקושנר, היו מוכנים להיפגש עם טרוריסטים"

פגישתו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי עם ג'ונתן פולארד, שהתקיימה בחודש יולי האחרון, עוררה תגובות סוערות. פולארד התייחס לסערה בריאיון בלעדי ששודר הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

במהלך הריאיון הוא לא חסך במילים טובות כלפי השגריר האקבי, שתמך בשחרורו של פולארד מהכלא, הגדיר את פגישתם בתור "שיחת חולין", והעריך כי אדם מתוך השגרירות סיפר על הפגישה המדוברת לוושינגטון במטרה לשים לשגריר רגל.

בהמשך, תקף את שליחיו של טראמפ למזרח התיכון - ואמר: "מתעב את ויטקוף וקושנר, הם היו מוכנים להיפגש עם טרוריסטים שטבחו בנו בשבעה באוקטובר". לדבריו, ויטקוף "לא דואג להשיג שלום באיזור - הוא דואג לחשבון הבנק שלו".

הריאיון המלא - בראש העמוד