אמריקה בטירוף: הזוכים בפאוורבול שהפכו למיליארדרים

אחרי ארבעים ושתיים הגרלות רצופות ללא זוכה בפרס הגדול בהגרלת הפאוורבול שהטריפה את אמריקה, מה שהקפיץ את הסכום למיליארד ושמונה מאות אלף דולר, סוף סוף נמצאו מתעשרים חדשים. שני הזוכים המעושרים והמאושרים יוכלו לבחור בין תשלום חד פעמי של ארבע מאות ועשרה מיליון דולר, או לקבל שמונה מאות תשעים ושלושה מיליון דולר - כל אחד כמובן - אבל בתשלומים. זאת הקופה השנייה בתולדות ארצות הברית.

כרטיס מנצח אחד נמכר במדינת מיזורי, הכרטיס השני נמכר בטקסס, בתחנת דלק כמאה קילומטר מערבה מהעיר אוסטין. המנצחים עוד לא הזדהו ציבורית. המתח בשבועות האחרונים בארצות הברית עלה בכל פעימה. כל הגרלה והגרלה, שלוש פעמים בשבוע, הסתיימה ללא זוכה. כך זה נמשך מחודש מאי, עד אתמול. הסיכוי לנחש את ששת המספרים עומד על 1 ממאתיים תשעים ושניים מיליון.

ה"פאוורבול" הוא תוצר של שיתוף פעולה בין 45 מדינות. כולן החליטו להתאחד כדי ליצור קופה אחת גדולה, כדי להעלות את הסכומים ואת העניין. כסף לא יכול לקנות בריאות, את זה אנחנו כבר יודעים. הזוכה הקודם, לדוגמה, צ'נג סאיפאן, יליד לאוס שגדל במחנה פליטים, זכה ביותר מ-420 מיליון דולר, אבל התבשר שהוא חולה סרטן ושנותר לו זמן קצר לחיות.

אז כסף לא פותר כל בעיה בחיים, אבל למה אי אפשר לחגוג לפחות לילה אחד? לילה אחד לחלום, שגם אתה תהיה או את תהיי אחד מאותם שניים שמהיום, יש להם בעיה אחת פחות: כלכלית.

