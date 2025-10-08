דיווח: הבית הלבן כתב את התנצלות נתניהו, נציג קטארי שהה בחדר "כדי לוודא שלא יחרוג מהנוסח"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה את ראש הממשלה בנימין נתניהו להתקשר לר"מ קטאר, כדי לקרוא את ההתנצלות שנוסחה בבית הלבן - בשיתוף קטאר. כך דווח היום (רביעי) ב"פוליטיקו". מקורות מסרו לאתר החדשות כי נציג קטארי שהה בחדר הסגלגל "כדי לוודא שלא תהיה חריגה מהנוסח".

בפרסום, נכתב כי טראמפ נשען על דוחא יותר מכל מדינה ערבית אחרת, שהיא אחת ממדינות המפרץ בהן ביקר הנשיא האמריקני במאי האחרון. בנוסף, צוין כי טראמפ השתמש בקטאר במטרה לשכנע את חמאס להסכים לתוכנית השלום של הבית הלבן.

"ישראל מעולם לא הייתה במצב חזק יותר, הם השמידו את חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה ושיכנעו את ארצות הברית לתקוף באיראן - אבל מבחינה דיפלומטית, טראמפ מכריח את נתניהו להתנצל בפני הקטארים במשרדו", נכתב. יועץ ישראלי המקורב למשא ומתן אמר כי "אנחנו קרובים להסכם יותר מאי פעם כי הנשיא החליט שלא להשאיר מקום לתמרון".