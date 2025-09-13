אופיס דיפו תחת אש - עקב סירוב להדפיס פוסטר לזכר קירק

מומלצים -

סערה בארצות הברית: חברת אופיס דיפו מתמודדת עם תגובות נגד וקריאות לחרם, לאחר שחנות בפורטג', מישיגן, סירבה לכאורה להדפיס פוסטר לזכר הפרשן השמרני שנרצח צ'רלי קירק. עורך הדין הרפובליקני מתיו דפרנו היום (שבת) טען כי מנהלת הדפוס בחנות, בשם "בריל", הודיעה כי ההזמנה לא תבוצע משום שמדובר ב"תעמולה".

לדבריו, ההזמנה הושלמה בשעות הצהריים עבור טקס זיכרון שתוכנן לאותו ערב, אך כשעה לפני האירוע נמסר כי לא תבוצע. דפרנו פרסם ברשתות סרטון מהטקס לצד קבלה על סך 56.17 דולר ששולמה, והוסיף כי פדקס הסכימה להדפיס את הפוסטר ללא תשלום.

https://x.com/i/web/status/1966643871783276739

באופיס דיפו מיהרו להתנצל ומסרו כי העובדת המעורבת פוטרה. "ההתנהגות שהפגינה העובדת שלנו אינה מקובלת ואינה משקפת את ערכי החברה. אנו מתנצלים בפני הלקוח והקהילה", נמסר. עם זאת, ברשתות החברתיות החלו קריאות לחרם על החברה.