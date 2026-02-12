"ישראל רצחה את קנדי": הטיעונים המופרעים של תומך ממדאני

מייסד שותף של הקמפיין הוויראלי "Hot Girls for Zohran" למען זוהרן ממדאני פרסם תיאוריות קונספירציה אנטי-ישראליות מטורפות ברשת, הטוענות כי ישראל הייתה מעורבת ב-11 בספטמבר ובהתנקשות בנשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ון פ' קנדי.

כייף גילאני, הידוע גם ככייף כביר - שהקים את תנועת המדיה החברתית, המרצ'נדייזינג וההתנדבות הפופולרית, שדחפה את מועמדותו של ממדאני לראשות העיר ניו יורק - קידם ציוצים מופרעים שתקפו את ישראל, כולל מצד מכחיש השואה הידוע איאן קרול, כך על פי ה"ג'ואיש אינסיידר".

לפי ה"ניו יורק פוסט", בינואר 2025, חודשים ספורים לפני השקת קבוצת "Hot Girls", גילאני שיתפה פוסט של קרול שהפליל באופן ביזארי את קבוצת הלוביינג "הוועד האמריקאי-ישראלי לענייני ציבור (AIPAC)" ברצח קנדי. "AIPAC קנתה את המושבים של כ-90% או יותר מהקונגרס הנוכחי. ג'ון פ' קנדי רצה כידוע שירשמו אותם כסוכנים זרים בדיוק לפני שהוא נורה", נכתב.

הפוסט המשיך לקדם את תיאוריית הקונספירציה "הישראלים הרוקדים" שהופרכה זה מכבר - הטוענת באופן שקרי שלסוכני המוסד היה ידע מוקדם על פיגועי הטרור ב-11 בספטמבר 2001. בנוסף, גילאני נעץ בחשבון הפייסבוק שלו תמונה של מפגינים עם הכיתוב "לשחרר את פלסטין", וטען בין היתר שהביטוי "לישראל יש זכות להתקיים", הוא אנטישמי ומטרתו למחוק את הקיום הפלסטיני.

"Hot Girls for Zohran", הידועה בחולצותיה האופייניות עם גופן עבה וכתום, החלה לארגן אירועים ויראליים, כולל תחרות חיקוי של ממדני, שזכתה לסיקור ב-Vanity Fair.