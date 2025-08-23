מהומה בטקסס: אושרה מפת בחירות - שתבטיח רוב רפובליקני

מומלצים -

הסנאט של טקסס אישר הבוקר (שבת) סופית מפת הצבעה חדשה לקונגרס, בעלת נטייה רפובליקנית. השינוי נעשה בדחיפתו של הנשיא, דונלד טראמפ, במטרה לסייע למפלגה הרפובליקנית לשמור על הרוב הקטן שלה בקונגרס בבחירות האמצע של 2026.

במפה החדשה יש חמישה מחוזות בחירה חדשים, שאמורים להבטיח את שימור היתרון של המפלגה בבחירות הבאות. המושל הרפובליקני של טקסס, גרג אבוט, יחתום על השינוי בימים הקרובים ובכך היא תכנס לתוקף. עם זאת במפלגה הדמוקרטית צפויים לערער על ההחלטה בבית המשפט.

המהלך של טראמפ ושל בית המחוקקים, בו יש רוב רפובליקני, הוביל את המחוקקים הדמוקרטים במדינה לנטוש את הדיונים למשך שבועיים וגרם לגל מהלכי חלוקת מחוזות ברחבי ארצות הברית. הדמוקרטים נערכו למאבק אחרון, כשהתכוונו לדחות את ההצבעה בסנאט לשעות הבוקר המוקדמות באמצעות פיליבסטר.

הסנאטורית קרול אלוורדו, ראשת הסיעה הדמוקרטית בסנאט, הודיעה שתישא נאום ארוך ותדבר במשך שעות. אולם בדיוק כשעמדה להתחיל, הסנאט יצא להפסקת ערב ארוכה. כשחזרו המחוקקים, אלוורדו לא קיבלה הזדמנות לנאום, משום שהרפובליקנים האשימו אותה בהפרת כללי הסנאט כשניסתה לגייס תרומות על רקע הפיליבסטר הצפוי.

בתוך כך, בקליפורניה הדמוקרטים אישרו ביום חמישי חוק הקורא לערוך בנובמבר בחירות מיוחדות כדי לאשר מפה חדשה, שתעניק להם סיכוי לזכות בעוד חמישה מושבים בבית הנבחרים בשנה הבאה. "זה לא משהו שלפני שישה שבועות הייתי מדמיין שאעשה," אמר המושל גווין ניוסום. "זהו צעד תגובה להתקפה על הדמוקרטיה שלנו בטקסס".

בארצות הברית חלוקת מחוזות מחדש מתרחשת בדרך כלל אחת לעשור, מיד לאחר מפקד אוכלוסין.