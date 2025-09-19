"נבטל לכם את רישיונות השידור": הגורם שהביא להשעיית קימל

מומלצים -

יממה לאחר השעיית תוכניתו של ג'ימי קימל, ברשת CNN האמריקנית דווח הלילה (בין חמישי לשישי) כי החלטה הזו הגיעה לאחר דיונים שנעשו בשורות ההנלה של דיסני ו-ABC. ההחלטה, לפי הדיווח, הוכרעה לאחר שיושב-ראש ה-FFC (ועדת התקשורת הפדרלית) איים לבטל את רישיונות השידור של הרשת בה שודרה תוכניתו של קימל.

כאמור, ביום רביעי האחרון עלה יו"ר הוועדה ברנדן קאר לדבר בפודקאסט שמרני - בו איים לבטל את רישיונות השידור של רשת ABC. זמן קצר לאחר מכן, הודיעה הרשת כי התוכנית תושעה. בנוסף לכך, העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ג'ימי קימל רצה להתייחס לסערה סביב דבריו על רצח צ'רלי קירק בתוכניתו, אך ראשי החברה חששו שהתבטאות נוספת תחמיר את המצב.

כאמור, רשת ABC האמריקנית, שנמצאת בבעלות דיסני, הודיעה כי היא משעה את תוכנית האירוח הלילית של ג'ימי קימל משידוריה באופן מיידי, זאת בעקבות אמירותיו כי תנועת "Make America Great Again" המזוהה עם טראמפ, מנסה להפיק רווח פוליטי מהטענות סביב זהותו של טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ'ארלי קירק.