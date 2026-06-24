סקר בארה"ב: רק רבע מהציבור חושב שהמלחמה עם איראן הייתה שווה את המחיר

רוב הציבור האמריקני אינו משוכנע שהעימות הצבאי מול איראן השתלם לארצות הברית, וגם אינו מאמין שההבנות שהושגו לאחריו יובילו ליציבות ארוכת טווח. כך עולה מסקר חדש שנערך היום (רביעי) בארצות הברית.

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על פי הסקר, רק 24% מהאמריקנים סבורים שהמלחמה מול איראן הייתה שווה את המחיר שנגבה בעקבותיה, בעוד כמחצית מהנשאלים השיבו כי העימות לא היה מוצדק. היתר אמרו כי אינם בטוחים.

עוד עולה מהסקר כי רק 23% מהאמריקנים סבורים שארצות הברית נמצאת כיום בעמדה חזקה יותר מול איראן בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה. מנגד, 35% מעריכים כי מצבה של וושינגטון דווקא נחלש בעקבות העימות, ואחרים סבורים שלא חל שינוי משמעותי או שלא גיבשו עמדה.

הספקנות בולטת גם ביחס לעתיד היחסים בין המדינות: 63% מהנשאלים אמרו כי אינם מאמינים שההסכם שעליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ יוביל לשלום בר-קיימא בין ארצות הברית לאיראן. רק 18% מהאמריקאים העריכו כי מדובר בתרחיש סביר.

לפי נתוני הסקר, גם בקרב תומכי שתי המפלגות המרכזיות נרשמת פסימיות בנוגע להסכם: כמחצית מהרפובליקנים וכ-80% מהדמוקרטים אינם מאמינים שהוא יביא לשלום יציב לאורך זמן.