הפדיחה של פיט הגסת': מזכיר המלחמה האמריקני ציטט אמש מספר פסוקים מהתנ"ך במהלך נאום שנשא אמש בפנגטון. עם זאת, בהמשך התברר כי חלק מאותם הפסוקים - הוא עיבוד של ציטוטים מתוך הסרט "ספרות זולה", שיוחסו לתנ"ך.

הגסת' טען כי הציטוטים המדוברים הועברו לו על ידי "המתכנן של משימת חילוץ הטייס והנווט שמטוסם הופל מעל שמי איראן". בציטוטים המדוברים נאמר: "דרכו של הטייס שהופל מוקפת מכל עבר בעוונותיהם של האנוכיים ובעריצותם של אנשים רעים".

"ברוך מי אשר, בשם החברות והחובה, רועה את האבודים דרך עמק החושך, כי הוא באמת שומר אחיו ומוצא ילדים אבודים. ואני אכה עליך בנקמה גדולה ובזעם זועם את אלה המנסים ללכוד ולהשמיד את אחי. ותדעו שסימן הקריאה שלי הוא 'סנדי 1' כשנקמתי בך, ואמן", הוסיף.

כאמור, חלק מקטע התפילה נכתב על ידי קוונטין טרנטינו ורוג'ר אברי בסרט "ספרות זולה". בסרט הקלאסי, החלק הנוסף אכן נלקח מתוך התנ"ך - ספר יחזקאל, פרק כ"ה, פסוק י"ז. עם זאת, לא מדובר בציטוט מדויק מילה במילה.

בסרט, דמותו של ג'קסון אומרת את הפסוק לפני שהיא יורה בפושע שחייב כסף לבוס הגנגסטר שלו. עם זאת, תפילתו של הגסת' שינתה את אלוהים בתנ"ך - כך שתעסוק במקום זאת ביחידה המעורבת בחילוץ.