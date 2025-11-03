ממדאני בטופ: המסע של הצעיר המוסלמי שמשאיר אבק לכולם
לפי כל הסימנים זוהרן ממדאני הוא זה שיעמוד בקרוב בראשות העיר הגדולה והחשובה באמריקה • פרויקט מיוחד על הצעיר המוסלמי שהגיע הכי רחוק - איך ישפיע על היהודים - ואיך הוא מזעזע את המפלגה הדמוקרטית? • צפו
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
שעות לבחירות הדרמטיות בעיר ניו יורק, ולפי כל הסימנים זוהרן ממדאני הוא זה שיעמוד בקרוב בראשות העיר הגדולה והחשובה באמריקה. הערב (שני), כתבנו עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד על הצעיר המוסלמי שהגיע הכי רחוק - ולמה היהודים בארצות הברית וגם כאן בישראל צריכים לדאוג - ואיך הוא מזעזע את המפלגה הדמוקרטית. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד
