ביידן הבן הסתבך עם הגברת (הראשונה) הלא נכונה

מומלצים -

הגברת הראשונה מלניה טראמפ הודיעה היום (חמישי) כי האנטר ביידן יקבל התראת תביעה על סך מיליארד דולר. הדברים מגיעים בגין מה שלטענתה הן "הצהרות שקריות, משמיצות, מזלזלות ומסיתות" שנעשו כלפיה. כמו כן גברת טראמפ דורשת ממנו להסיר מיד את התוכן ולחזור בו ולהתנצל או לעמוד בפני הליכים משפטיים.

לטענת פוקס ניוז דיגיטל, עורך דינה של טראמפ, אלחנדרו בריטו, המשמש כיועץ המשפטי של הגברת הראשונה, שלח להאנטר ביידן ולעורך דינו, אבה לוול, מכתב כבר ב-6 באוגוסט. במכתב דרשו שביידן "יחזור בו באופן מיידי מההצהרות השקריות, המשמיצות, המזלזלות והמסיתות שנעשו כלפי גברת טראמפ", שהופיעו בראיון וידאו לערוץ 5 עם אנדרו קלהאן ופורסם ביוטיוב בתחילת אוגוסט.

בראיון הווידאו, שכותרתו "האנטר ביידן חוזר" מוקדם יותר באוגוסט, טען האנטר לקשר בין הנשיא דונלד טראמפ, הגברת הראשונה ואיש העסקים והמיליונר היהודי-אמריקני ג'יפרי אפשטיין. נזכיר כי, אפשטיין הושע בשנת 2019 בסחר בקטינות למטרות מין כעבור כחודש שם קץ לחייו בתאו בבית מעצר בניו יורק. כך שהצגת קשר מקורב בין הזוג הנשיאותי לפושע עשוי להציג אותם באופן שלילי.

לדברי ביידן, אפשטיין הוא שהכיר בין טראמפ למלינה. "הקשרים כל כך רחבים ועמוקים", טען. במכתב ההתראה נדרש מביישן לחזור בו מדבריו עד לתאריך 7 באוגוסט בשעה 17:00, אחרת "לגברת טראמפ לא תישאר ברירה אלא לאכוף את זכויותיה המשפטיות והשוויוניות, שכולן שמורות במפורש ואינן מוותרות עליהן, כולל הגשת תביעה משפטית לפיצויים בסך למעלה ממיליארד דולר". מקור המקורב לעניין אמר "לפוקס ניוז דיגיטל" כי ביידן לא נענה לבקשות עד למועד האחרון שנקבע.

זו לא הפעם הראשונה שבנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן מסתבך. יש לו היסטוריה ארוכה עם הרשויות כאשר רגע לפני סיום כהונתו של ביידן האב, הוא העניק חנינה לבנו, שהיה צפוי לעמוד לדין בגין עבירות מס פדרלי ועבירות נשק. הנשיא לשעבר הצהיר כי מדובר ב"חנינה מלאה ובלתי מותנית". יש לציין, כי זו אינה ניתנת לביטול על ידי הנשיא הנוכחי טראמפ. נזכיר גם, כי ביידן האב הבטיח בעבר באופן פומבי כי לא יחון את בנו - והצהיר זאת לפני ואחרי שפרש מהמירוץ לנשיאות. משמעות החנינה היא שהאנטר ביידן לא יישפט על פשעיו, והיא ביטלה כל סיכוי לעונש מאסר.