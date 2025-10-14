טענה שהחטופים זכו ליחס טוב יותר מעזתים - והתנצלה בשידור חי

המגישה הבכירה של רשת CNN האמריקנית, כריסטיאן אמנפור, פרסמה אמש (שני) התנצלות לאחר שאמרה כי "ייתכן שהחטופים זכו ליחס טוב יותר מתושבי עזה".

בפוסט שפרסמה ברשת X, כתבה אמנפור כי "מוקדם יותר דיברתי על איזה יום של שמחה אמיתית זה עבור משפחות ישראליות שיקיריהן סוף סוף שבים, אך אני מתחרטת על כך שאמרתי שייתכן והם זכו ליחס טוב יותר בגלל שחמאס השתמש בהם ככלי משחק וכקלפי מיקוח", והוסיפה כי "זה היה חסר רגישות ולא נכון".

המגישה הבכירה אמרה כי היא שוחחרה רבות עם חטופים לשעבר ומשפחותיהם. "הם סיפרו לי על כך שבקושי יכלו לנשום במנהרות, שלא הרשו להם לבכות, שהורעבו ונאלצו לחפור לעצמם קברים", וציינה כי מספר שבים "חוזרים בשקיות גופות".

כאמור, אמש שוחררו במסגרת ההסכם לסיום המלחמה 20 חטופים חיים מהשבי ברצועת עזה. לפי עדויות ראשונות של השבים, שדיווחנו עליהם במהדורה המרכזית, רבים מהם סיפרו כי עברו עינויים קשים, הוחזקו במנהרות בלי אוויר ובלי אור יום. השבים, איבדו עשרות קילוגרמים ממשקל גופם וסבלו מהרעבה מכוונת.