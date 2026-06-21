שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל במרילנד
לפי דיווחים, המטוס היה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד כשהתרסק - ואותר מאחורי גן שעשועים מקומי • מסתמן כי על המטוס שהו שלושת הישראלים בלבד, הרשויות פתחו בחקירה
שני ויצמןכתבת גוש דן ומרכז
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שלושה ישראלים נהרגו היום (ראשון) בהתרסקות מטוס קל במרילנד שבארצות הברית.
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בתקשורת המקומית בארצות הברית דווח כי המטוס המריא מניו ג'רזי, והיה בדרכו למחוז מונטוגומרי במרילנד כשהתרסק. מסתמן כי על המטוס שהו שלושת הישראלים בלבד. שרידי המטוס, לפי הדיווחים, אותרו מאחורי גן שעשועים.
מוקדם יותר היום הודיעה היחידה הבינלאומית של זק"א כי שני ישראלים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו בתאונה עצמית באזור מאליבו שבלוס אנג'לס.
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