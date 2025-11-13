אחרי 43 ימים סוף לכאוס: הסתיימה שביתת הממשל בארה"ב

לאחר שבית הנבחרים האמריקני אישר את ההצעה למימון זמני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה (בין רביעי לחמישי) על החוק שפותח מחדש את הממשל הפדרלי ומסיים את השביתה הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית - שנמשכה 43 ימים.

חתימתו של טראמפ כאמור, הגיעה זמן קצר לאחר שבית הנבחרים אישר ברוב של 222 תומכים מול 209 מתנגדים, על הצעת החוק. שישה דמוקרטים הצטרפו לרפובליקנים שהצביעו בעד, בהם שניים שהצביעו נגד.

עם מעמד החתימה, פרסם הבית הלבן בחשבונו הרשמי ברשת X: "אנחנו כל כך חזרנו". נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי "היום אנחנו שולחים מסר ברור, לעולם לא נכנע לסחטנות". "הרפובלינקית מעולם לא רצו את ההשבתה, אבל הקיצונים רצו להביא להשבתה הארוכה ביותר בתולדותינו".