כדי שיפרוש? טראמפ שוקל תפקיד חדש לראש עיריית ניו יורק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל את מינויו של ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, לשגריר בערב הסעודית, כך דווח היום (שישי) ב"פוליטיקו" מפי שני מקורות המעורים בדיונים.

התפקיד הפוטנציאלי מגיע כאשר אדמס, שבסקרים מקבל אחוזים בודדים, עומד בפני לחץ לוותר על מועמדותו לקדנציה שנייה כראש עיריית ניו יורק, על מנת לחזק את הקבוצה ולעצור את המומנטום של המועמד המוביל, זוהראן ממדאני, סוציאליסט-דמוקרט.

פרישתו של אדמס תיתן דחיפה למושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו, שחולק עם ראש העיר בסיס של מצביעים מתונים, מבוגרים במעמד צווארון כחול. הרפובליקני קרטיס סליבה נשבע שלא יפרוש מהמרוץ ומדורג במקום השלישי בסקרים אחרי קואומו.