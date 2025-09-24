נשיא איראן נגד ארה"ב וישראל: "תקיפתנו - בגידה בדמוקרטיה"

מומלצים -

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן תקף היום (רביעי) את ישראל וארצות הברית בנאום שנשא בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק: "התקיפות שלהן באיראן אחרי שחזרנו למשא ומתן (על הגרעין) היו בגידה בדיפלומטיה".

"היינו עדים להתנקשויות במדענים איראנים, להפרת ריבונותן של מדינות ולתקיפות נגד מנהיגיהן", הוסיף פזשכיאן. לגבי נשק גרעיני אמר כי "אנו לא מעוניינים לייצר נשק גרעיני על סמך הוראות מנהיגינו... האויבים נכשלו ביצירת מחלוקת בקרב העם האיראני".

"ישראל ותומכיה אינם מסתפקים בנורמליזציה באמצעים פוליטיים, אלא מבקשים לכפות את נוכחותם באמצעות כוח בוטה. אנו מגנים את התקיפה הישראלית בקטאר", אמר עוד.

תמונות לווין שפרסמה מוקדם יותר סוכנות הידיעות AP, מעידות כי איראן החלה לשקם את אתרי הייצור המשמשים לפיתוח טילים. הדיווח מציין כי קיים מחסור במרכיב קריטי - מערבלים פלנטריים הנחוצים לייצור דלק מוצק - מה שמקשה על חידוש פעילות המתקנים.