"אוהב נערות": עוד ציטוטים מביכים לטראמפ בפרשת אפשטיין

מכתב מטריד, שלכאורה נכתב בידי עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין ופורסם היום (שלישי) מכיל בו ציטוטים, בהם נטען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "שותף לאהבתנו לנערות צעירות ובשלות".

המכתב, שנשלח ללארי נאסר, רופא נבחרת ההתעלמות האולימפית של ארצות הברית, נכלל במקבץ המסמכים האחרון שפורסם על ידי ממשלת ארצות הברית. בתוכנו פונה אפשטיין אל המאמן ואומר כי השניים חולקים דבר אחד: "האהבה והדאגה שלנו לנערות צעירות, והתקווה שיגיעו למיצוי מלוא 'הפוטנציאל' שלהן".

אפשטיין מוסיף ואומר כי הנשיא טראמפ שותף לכך. "כאשר צעירה יפה חלפ על פניו הוא אהב 'לשלוח יד', בעוד שאנחנו מצאנו את עצמנו מחפשים אוכל בחדרי האוכל של המערכת". תאריך המכתב הוא מאוגוסט 2019, בתקופת הכהונה הקודמת של הנשיא והחודש בו מת עבריין המין, והוא נחם במילים: "החיים אינם הוגנים".

מופיע או לא מופיע? הדיווח האמריקני - והיעלמות התיעוד

ב"ניו יורק טיימס" דווח לאחרונה כי מספר תמונות, כולל אחת בה מופיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוסרו ללא הסבר מאוסף המסמכים הגדול של חקירות פרשת עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. לפי העיתון האמריקני, בסך הכל 16 תמונות הוסרו מאתר האינטרנט שמשרד המשפטים יצר למען פרסום המסמכים.

טראמפ הגן על הנשיא לשעבר ביל קלינטון, שתמונותיו הופיעו בתיקי אפשטיין והזהיר אנשים חפים מפשע מפני פגיעה במוניטין שלהם: "אני לא אוהב את התמונות של ביל קלינטון שמוצגות. אני לא אוהב את התמונות של אנשים אחרים שמוצגות, אני חושב שזה דבר נורא".

כזכור, טראמפ וקלינטון היו חברים עד לסכסוך בתחילת שנות ה-2000, וכעת טראמפ אומר שקלינטון "ילד גדול" ו"יכול להתמודד עם זה".